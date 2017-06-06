Группа "Т Плюс" стала партнером Фонда "Сколково"

О выставке Связь-2017 рассказывают
7 июня 2017, 16:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО, Т ПЛЮС
Фонд «Сколково», Группа «Т Плюс» и ООО «ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, директор по развитию Группы «Т Плюс» Виталий Аникин и управляющий директор ООО «ИТ Плюс» Александр Антонов. Церемония подписания прошла в ходе международной конференции Startup Village 2017 в Сколково.
В соответствии с соглашением, группа «Т Плюс» создаст на территории Инновационного центра «Сколково» Партнерский центр – обособленное подразделение ООО «ИТ Плюс». В течение ближайших трех лет численность Партнерского центра превысит 20 человек, объем инвестиций составит более 260 млн рублей.
К основным направлениям деятельности Партнерского центра относятся системы моделирования диагностики оборудования и бережливого производства, цифровизация эксплуатационной документации, а также развитие корпоративных информационных систем.
Виталий Аникин, Директор по развитию Группы «Т Плюс»:
«Уровень применения IT-технологии и средств автоматизации напрямую влияют на эффективность производственных и организационных процессов в энергетике и теплоснабжении. Уверен, что сотрудничество с инновационном центром Сколково откроет для нас новые возможности по применению современных IT-подходов, в том числе при транспортировке и преобразовании электрической и тепловой энергии».
Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:
«Очевидно, что со стороны энергетики появляется реальный спрос на инновационные технологии. Для дальнейшего развития энергетических компаний ключевым становится получение цифровой информации, ее обработка и автоматизация принятия своевременных и эффективных решений, не забывая про безопасность в стратегической отрасли. В электрических сетях необходимо переходить от пилотных внедрений и цифровизации отдельных подстанций к полномасштабной модернизации электрических сетей. В генерирующих компаниях основной задачей является дальнейшая оптимизация работы оборудования электростанций и тепловых сетей. Это невозможно без использования технологий Промышленного интернета и последующей связи его с пользовательским Интернетом вещей. Компания «Т Плюс» находится в авангарде движения по внедрению информационных технологий в энергетике. Уверен, что в тесном взаимодействии со сколковскими резидентами коллеги смогут достичь тех амбициозных целей, которые перед собой ставят».