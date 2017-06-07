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Отраслевые новости: В мире

Индийская Hindalco увеличит производство алюминиевой продукции

Индийская Hindalco увеличит производство алюминиевой продукции

7 июня 2017, 16:54
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ

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Индийская компания Hindalco Industries, крупнейший производитель алюминиевой продукции в стране, заявила о намерении инвестировать в ближайшие пять лет 50 млрд. рупий ($770 млн.) в расширение выпуска готовой продукции. Как сообщил Сатиш Паи, управляющий директор Birla Group, в состав которой входит Hindalco, компания планирует увеличить производство алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью от около 480 тыс. т в 2016 г. до 800 тыс. т в год. В связи с этим Hindalco рассматривает возможность приобретения мощностей по выпуску алюминиевого проката или производству экструзий.

По словам Сатиша Паи, существующие мощности по выплавке первичного алюминия в Индии избыточны. Их объем достигает 4 млн. т в год, из которых 1,3 млн. т приходится на Hindalco, в то время как потребление составляет около 3 млн. т в год.

 Тем не менее, спрос на алюминиевую продукцию в ближайшие пять лет может расти со скоростью 9-10% в год благодаря ускоренной индустриализации Индии, реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов и подъему в жилищном строительстве. Вследствие этого он может удвоиться всего за пять лет и достигнуть 6 млн. т в год. Поэтому стране потребуется больше кабельной продукции, листового алюминия, фольги.

Также Сатиш Паи прогнозирует значительный рост потребления алюминия в автопроме. На это направление компания будет нацеливать не только свои индийские предприятия, но и американское подразделение Novelis. Для него предусматриваются дополнительные инвестиции, направленные на дальнейшую экспансию в автомобильный сектор.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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