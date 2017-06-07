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Отраслевые новости: Россия

Крым научился жить, игнорируя санкции, заявили власти региона

Крым научился жить, игнорируя санкции, заявили власти региона

7 июня 2017, 16:06
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Крым за последние годы научился фактически игнорировать санкции, на их продление внимание уже не обращается, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников. Во вторник стало известно, что постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, формальное решение ожидается 19 июня.

"Как жили, так и будем жить. Есть уже истории, на которые перестаешь обращать внимание. Есть режим санкций. Мы за последние годы научились работать, фактически игнорируя их. Пусть вводят санкции, ну и что, жизнь на этом не кончается", — сказал журналистам Мельников.

По его словам, санкции не оказывают существенного влияния на развитие экономической ситуации на территории республики. "Пусть они (санкции) останутся неким политическим фактором, я их не рассматриваю как экономический вообще", — подчеркнул министр, передает РИА Новости.

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Эта новость часть сюжета Республика Крым
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