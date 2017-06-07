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Лавров: РФ и Словакия готовы к сотрудничеству в машиностроении и атомной энергетике

Лавров: РФ и Словакия готовы к сотрудничеству в машиностроении и атомной энергетике

7 июня 2017, 13:24
Рубрика: В мире
Метки: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ

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Россия и Словакия настроены на сотрудничество в машиностроении и атомной энергетике, транзите энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Он отметил, что Словакия является важным партнером России в Европе. "Мы активно поддерживали результаты недавнего заседания в Москве межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором было принято около десяти конкретных решений, реально продвигающих наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - обратил внимание министр.

"Отметили хорошие перспективы наращивания кооперации в машиностроении, энергетике, в том числе атомной, а также в сфере поставок в Словакию и транзит через ее территорию российских энергоносителей", - указал Лавров, передает ТАСС.

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