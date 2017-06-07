Лучшая ремонтная бригада определена в приморском филиале ДРСК

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7 июня 2017, 14:07
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
В приморском филиале ДРСК прошли соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту оборудования подстанций с включением в состав бригады специалиста по релейной защите. Победителем стала команда структурного подразделения «Приморские Южные электрические сети».
Соревнования состояли из семи этапов – проверка готовности бригад к работам, проверка теоретических знаний, а также ряд типовых производственных задач, которые должен уметь решать ремонтный персонал энергопредприятия. Например, капитальный ремонт выключателя 10 кВ, замена проходного изолятора и др. Кроме этого, в ходе соревнований проверялась чёткость и быстрота действий по освобождению пострадавшего от действия электрического тока и умение оказать ему первую помощь, порядок ликвидации возгорания на высоковольтной подстанции.
По сумме баллов в соревновании бригад по ремонту «Южные электрические сети» заняли первое место, второе место завоевала бригада «Северных электрических сетей», третье – бригада «Западных электрических сетей».
Специальные награды получили электромонтеры и электрослесари, показавшие высокие результаты на отдельных этапах. «Лучшим реаниматором» стал электрослесарь Павел Гришин (Ханкайского РЭС), «Лучшим электромонтером релейной защиты и автоматики» - электромонтер Сергей Казак (Спасский РЭС), «Лучший пожарный» - электрослесарь Иван Ефименко (Спасский РЭС). Самый высокий балл за знание теории и нормативной документации получил электрослесарь Евгений Кизицкий (Чугуевский РЭС). Специальная награда «Лучший руководитель работ» и «Лучший член бригады» вручена Владиславу Котренко (Партизанский РЭС) и Сергею Позднякову (Партизанский РЭС).
В приморском филиале ДРСК ежегодно проводятся соревнования профессионального мастерства. Это позволяет распространять передовой опыт организации безопасной работы на энергообъектах, определить уровень профессиональной подготовки работников предприятия, обмениваться профессиональными навыками при производстве ремонтных работ.