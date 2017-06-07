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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Северного Кавказа выступила организатором совещания метрологов группы компаний "Россети"

МРСК Северного Кавказа выступила организатором совещания метрологов группы компаний Россети

7 июня 2017, 12:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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В Ессентуках, на базе образовательного учреждения «Учебный комбинат», прошло совещание специалистов по метрологии и контролю качества электроэнергии группы компаний «Россети».

В мероприятии приняли участие представители ПАО «Россети» и его дочерних Обществ: МРСК Северного Кавказа, МРСК Волги, МРСК Урала, МРСК Центра и Приволжья, других регионов России, федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), предприятий-производителей средств измерений – всего 22 организации.

С приветственным словом к участникам совещания обратились представители компании – принимающей стороны – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» Константин Аликов и начальник службы измерений и метрологии филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Николай Петров.

В ходе заседания обсуждались вопросы метрологического обеспечения деятельности группы компаний «Россети» и организации системы контроля качества электрической энергии. Актуальность обозначенной темы обусловлена тем, что метрологическое обеспечение является гарантом качества и контроля над соблюдением норм и правил единства измерений, в свою очередь, от качества электрической энергии зависит стабильная и бесперебойная работа всего электросетевого комплекса в целом.

Участники мероприятия также рассмотрели вопросы документарных проверок метрологических служб, проведения мониторинга качества электроэнергии в распределительных сетях, аттестации персонала метрологических служб. Компании-производители средств измерений представили свои разработки новейших приборов контроля качества, которые только готовятся к серийному выпуску.

В ходе практических занятий, которые были проведены в форме деловых игр, участники совещания отработали методологию проведения оценки соответствия метрологической службы при регистрации права проведения калибровочных работ. Этот опыт по решению Комиссии по метрологическому обеспечению и контролю качества электрической энергии ПАО «Россети» признан успешным и рекомендован для применения энергокомпаниям в своей деятельности.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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