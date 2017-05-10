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Отраслевые новости: Энергетика

"Мосэнерго" в сентябре примет участие в соревнованиях персонала ТЭС с поперечными связями в рамках Премии "Надежная энергетика"

Мосэнерго в сентябре примет участие в соревнованиях персонала ТЭС с поперечными связями в рамках Премии Надежная энергетика

7 июня 2017, 12:50
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСЭНЕРГО

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 Команда ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго» примет участие в Первых Открытых соревнованиях оперативного персонала тепловых электрических станций с поперечными связями, которые пройдут 11–15 сентября 2017 года в рамках Премии «Надежная энергетика» на базе единого учебного центра Группы «Газпром энергохолдинг» в Москве.

В соревнованиях, помимо ПАО «Мосэнерго», уже подтвердили участие еще семь команд крупных генерирующих компаний, таких как ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1», ПАО «Иркутскэнерго», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «СИБЭКО», ОАО «Фортум».

Учредителями Премии являются Ассоциация «Совет производителей энергии», объединяющая крупнейшие компании тепловой генерации, и Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии.

Премия «Надежная энергетика» — это награда за выдающиеся достижения специалистов отрасли, работа которых обеспечивает надежность и эффективность работы энергосистемы. Лауреатами Премии станут три команды-победителя соревнований.

Организаторы планируют ежегодно проводить соревнования профессионального мастерства в разных регионах страны, выявляя высококлассных специалистов и подтверждая высокий уровень подготовки персонала энергокомпаний.

Соревнования будут способствовать повышению уровня профессиональной подготовки оперативного персонала ТЭС в целях готовности к предотвращению аварий и обеспечению надежности работы электростанций и энергосистемы. Соревнования, как часть действующей системы подготовки персонала, поднимут уровень профессионализма сотрудников компаний отрасли.

Компания: ПАО "Мосэнерго"
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