На ЗиО-Подольске чествовали победителей инженерной олимпиады

В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) состоялось чествование победителей и призёров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», входящей в перечень Всероссийских олимпиад школьников. В церемонии награждения участвовали представители администрации Подольска, Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России (МОРО СМР), Московского областного Союза промышленников и предпринимателей.



В этом году олимпиада, организованная при поддержке Союза машиностроителей России, прошла уже в четвёртый раз. Она объединила 257 тысяч школьников со всей России, крупнейшие холдинги и компании, являющиеся членами Союза машиностроителей России, а также ведущие технические вузы страны. В число победителей и призёров вошли более 40 представителей Московской области, занявшие призовые места по естественным наукам, русскому языку, обществознанию и технологии. Среди них 18 подольчан.



– Это очень достойный результат. Вы делаете свои первые шаги, я желаю, чтобы они и в будущем были связаны с инженерной деятельностью, успехов в вашем дальнейшем трудовом пути, – сказал первый заместитель председателя МОРО СМР Олег Стогов.



– При выборе площадки для награждения победителей у нас не возникло никаких сомнений, где провести это мероприятие. ЗиО-Подольск — одно из самых больших и уникальных машиностроительных предприятий городского округа Подольск и Московской области. И мы постарались организовать для вас интересную, увлекательную профориентационную экскурсию в промышленное «сердце» нашего города. Именно это мероприятие должно стать не только позывом к познанию технических профессий, но и хорошей мотивацией для дальнейшей учёбы», – подчеркнула заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.



Один из призёров уже сделал свой профессиональный выбор. Максим Царёв, правнук знаменитого конструктора и руководителя ОКБ «Гидропресс» Василия Стекольникова, пошёл по стопам прадеда и мамы. Сейчас он учится в лицее при НИЯУ МИФИ, а через год планирует стать студентом данного вуза. «Мне нравятся точные науки, в будущем хотелось бы углублённо изучать ядерную физику», – поделился Максим.

Победители и призёры олимпиады получили дипломы и памятные подарки. После школьники отправились на экскурсию в заводской выставочный зал, где познакомились с историей предприятия, увидели макеты и фотографии оборудования, которое производит завод уже почти 100 лет.



Затем ребята отправились на производственную площадку, чтобы воочию увидеть, как организованы технологические процессы по изготовлению оборудования общей техники.