ПАО "МРСК Волги" принимает участие в выставке "Энергетика. Энергоэффективность.2017"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
7 июня 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
Сегодня в Саратове стартовала 19-я специализированная выставка «Энергетика. Энергоэффективность.2017». Она организована при поддержке Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, выставочного центра «Софит-Экспо» и проходит в рамках IX Саратовского Индустриального Форума.
В мероприятии традиционно принимают участие десятки компаний из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составляет несколько тысяч человек, среди которых - представители крупнейших предприятий области, производители оборудования, студенты профильных вузов и др.
Свои экспозиции на выставке ежегодно представляют производители и поставщики современных технологий, оборудования и услуг для электростанций, энергосистем, ЛЭП; научные и проектные организации; производители энергосберегающего оборудования и технологий; строительно-монтажные и ремонтные организации.
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») является постоянным участником выставки «Энергетика. Энергоэффективность». Ежегодно на выставочном стенде ПАО «МРСК Волги» посетители выставки могут получить информацию о масштабах и специфике деятельности компании, задать вопросы специалистам по вопросам инфраструктурной составляющей развития бизнеса, установить прямые деловые контакты.
Деловая программа выставки насыщена специализированными мероприятиями, направленными на привлечение потенциальных клиентов и является площадкой по обсуждению актуальных аспектов развития энергетики в Саратовской области и в других регионах России.