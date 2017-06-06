Приток прямых иностранных инвестиций в экономику России увеличился в пять раз

В рамках Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций.



В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



В своем выступлении глава государства отметил, что за первый квартал этого года ВВП вырос на 0,5 процента, а только за апрель рост составил уже 1,4 процента.



"Растёт промышленное производство, темпы где-то 2,7–2,9 процента. И, судя по объёмам погрузки на железную дорогу, судя по объёмам электроэнергии, на самом деле этот показатель может быть чуть-чуть выше", - отметил Президент.



Он напомнил, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику увеличился за прошлый год в пять раз: с 6,8 миллиарда долларов до 33 миллиардов долларов. С бизнесом глава государства обсудил инвестиционный климат и бизнес-потенциал России.



"У нас выполняются наши планы по сдерживанию, таргетированию инфляции. Как вы знаете, Центральный Банк поставил перед собой задачу в четыре процента. На сегодняшний день это 4,1 процента. Фактически мы идём по графику, думаю, что в этом году добьёмся уникального для новейшей экономики России результата – инфляция будет меньше четырёх процентов", - спрогнозировал он.



Владимир Путин напомнил, безработица сохраняется на низком уровне – чуть превышает пять процентов, растут экспорт и резервные фонды.



«У нас в начале года было, по-моему, 370 миллиардов золотовалютных резервов. Сейчас уже 407 миллиардов золотовалютных резервов – это на фоне достаточно низкого внешнего государственного долга, где-то 12–13 процентов», - рассказал он.



Резюмируя свое выступление, Президент подчеркнул, что в стране сейчас созданы благоприятные условия для развития бизнеса.