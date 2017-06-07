С начала 2017 года "Кировэнерго" выявил хищение свыше 7 миллионов кВт*ч электроэнергии

Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает активную борьбу с хищениями электроэнергии. С начала 2017 года кировские энергетики совместно с представителями правоохранительных органов провели 1980 рейдов. По их итогам выявлено 1849 случаев безучетного и 39 случаев бездоговорного потребления на общий объем более 7,5 млн кВт*ч.



За пять месяцев 2017 года кировские энергетики обнаружили у недобросовестных потребителей 48 «заряженных» приборов учёта. Благодаря этому удалось пресечь ежемесячное хищение электроэнергии на общий объем 214 500 кВт*ч. Кроме того, за этот период зафиксировано 3 случая использования магнитов, с помощью которых расхитители электроэнергии занижают показания счетчиков.



Рейды, в ходе которых специалисты производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета, остаются одним из основных инструментов пресечения хищений электроэнергии. С открытием дачного сезона в филиале «Кировэнерго» активизирована работа по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии в садовых товариществах и домах с сезонным проживанием. Проводятся проверки дач и гаражей на предмет незаконных подключений к электросетям.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа. Таким образом штраф, как показывает практика, значительно превышает размеры «прибыли» злоумышленника.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.



В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, продаже и изготовлении «заряженных» приборов учета, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).