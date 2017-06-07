Сергей Чемезов: Ростех увеличит долю гражданской продукции до 50%

Госкорпорация Ростех рассчитывает увеличить долю гражданской продукции до 50 и более процентов, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. «Мы перед всеми руководителями наших холдинговых компаний поставили задачу довести долю гражданской продукции до 50 и более процентов», – сказал Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме. Отметим, что на сегодняшний день 60% продукции Ростеха – военного назначения.



В рамках форума, на секции, посвященной экономическому сотрудничеству России и Италии, Сергей Чемезов заявил, что взаимодействие в сфере производства гражданской продукции возможно, несмотря на существующие западные санкции. «Что касается взаимоотношений по линии гражданской – да, это один из вариантов гибкости во время санкций, которые сегодня существуют, к сожалению. Хотя очень многие итальянские компании хотели бы с нами сотрудничать и в оборонной сфере», – цитирует «Интерфакс» главу Ростеха.



Напомним, что согласно принятой Ростехом стратегии развития, половина всего выпуска Корпорации к 2025 году должна составлять гражданская продукция.



«Приоритетом является достижение паритета между продукцией военного и гражданского назначения, а также возможность трансферта военных технологий в гражданский сектор и наоборот. При этом научный и технологический задел в военной сфере будет не только сохранен, но и получит новый стимул развития», – заявлял ранее Сергей Чемезов.



Предполагается, что единым окном для выхода на гражданский рынок не только для предприятий Ростеха, но и для всей военной промышленности России, станет НПО «Конверсия» – совместное предприятие Ростеха и Внешэкономбанка, соглашение о создании которого было подписано в рамках ПМЭФ-2017.



«Конверсия» была создана в соответствии с поручением Владимира Путина о конверсии предприятий ОПК в связи с завершением основного этапа перевооружения российской армии и постепенным снижением гособоронзаказа после 2018 года.