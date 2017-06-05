Системный оператор подвел итоги реализации Программы инновационного развития в 2016 году

Современное состояние и тенденции развития композиции
7 июня 2017, 15:49
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Совет директоров АО «СО ЕЭС» рассмотрел и утвердил Отчет за 2016 год об исполнении Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года.
Отчет сформирован в соответствии с Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренным поручением Председателя Правительства Российской Федерации № ДМ-П36-7563 от 07.11.2015 г.
В отчетном периоде Системный оператор своевременно выполнил запланированные мероприятия по всем приоритетным направлениям инновационной деятельности.
Достигнуты целевые значения всех ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показателей эффективности (ПЭ), определенные Программой. Фактическое финансирование выполненных мероприятий составило 1 258 996 тыс. рублей без НДС.
Программа инновационного развития АО «СО ЕЭС» на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года (ПИР) разработана в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации № ДМ-П36-6057 от 09.08.2014 г. и утверждена решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 19.04.2016 г. Основой для ее разработки стали документы, определяющие приоритетные направления научно-технического прогресса в энергетическом секторе, в первую очередь – Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Основными целями Программы являются инновационное развитие технологии централизованного диспетчерского управления электроэнергетическим режимом Единой энергетической системы России, развитие и совершенствование инструментов оперативно-диспетчерского управления, а также современных рыночных механизмов и инструментов для функционирования ЕЭС, развитие системы управления инновациями.