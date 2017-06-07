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Состоялось открытие выставки "Уголь России и Майнинг-2017"

Состоялось открытие выставки Уголь России и Майнинг-2017

7 июня 2017, 18:00
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ

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Состоялось открытие XXIV Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» и Международных специализированных выставок «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «Недра России». Мероприятие пройдет с 6 по 9 июня и выступит уникальной площадкой для демонстрации новейших технологий всех отраслей горно-рудной промышленности.

На торжественной церемонии открытия директор Департамента угольной и торфяной промышленности Сергей Мочальников зачитал приветственное слово Министра энергетики Российской Федерации участникам выставки. Было отмечено, что угольная промышленность России успешно развивается и улучшает основные показатели. В перспективе доля угля в мировом энергобалансе будет незначительно снижаться, но уголь в любом случае останется одним из самых востребованных энергоресурсов.

В приветственном слове Министра было особо подчеркнуто, что для сохранения позиций на мировых рынках и расширения внутреннего спроса российским угольщикам необходимо активно наращивать мощности по обогащению угля, развивать углехимию и увеличивать долю конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Важную роль в этом процессе играют такие проекты, как «Уголь России и Майнинг» - авторитетная площадка, ежегодно собирающая ведущих мировых специалистов в области угольного машиностроения и технологий, сопутствующих товаров и услуг.

От лица Министра энергетики Российской Федерации директор Департамента поздравил организатора Международной выставки «Уголь России и Майнинг» - компанию «Кузбасская ярмарка» - с юбилеем и выразил уверенность, что и в 2017 году выставка будет продуктивной, а идеи и решения, выработанные в ходе встреч и дискуссий, будут способствовать  развитию угольной промышленности.

Компания: Министерство энергетики РФ
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