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Отраслевые новости: Энергетика

Свердловская теплоснабжающая компания (СТК) провела гидравлические испытания (опрессовки) более двадцати процентов тепловых сетей Первоуральска

Свердловская теплоснабжающая компания (СТК) провела гидравлические испытания (опрессовки) более двадцати процентов тепловых сетей Первоуральска

7 июня 2017, 15:15
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты Свердловской теплоснабжающей компании (СТК) провели гидравлические испытания  магистральных, разводящих и квартальных сетей Первоуральска - в настоящее время выполнено более 20% от запланированного объема. Гидравлические испытания выдержали 98 км сетей. В том числе магистральных линий М-1.1, М- 3.1 линии ПЗТСК, магистральные, разводящие и внутриквартальные сети поселков Талица, Магнитка, совхоза Перворальский, а также в районе улиц Емлина, Космонавтов, Советской, Ватутина, Ленина, проспекта Ильича.

Повреждения возникли в 21 случае, 7 из них уже устранены, на остальных участках идут работы по восстановлению трубопровода. Ремонтная кампания проходит  в рамках программы "Re:Конструкция 2017", она направлена на повышение качества услуг теплоснабжения потребителей и предполагает дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения.

Гидравлические испытания – одно из значимых мероприятий  программы подготовки города к зиме. Опрессовки тепловых сетей энергетики проводят локально с помощью передвижной установки или опрессовочных насосов, установленных в центральных тепловых пунктах. Это значительно уменьшает количество домов, попадающих под отключения горячего водоснабжения. Ограничение ГВС потребителей при опрессовках составляет 10 дней. В случае ремонта поврежденного участка трубопрвода, после гидравлических испытаний,  ограничение может быть продлено.

Плановые испытания и отключение ГВС потребителей проходят по согласованному с Администрацией города графику. Организациям ЖКХ (УК, ТСН  и т.д.) направляются  соответствующие уведомления.

Мы готовим город к зиме!

Компания: ПАО "Т Плюс"
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