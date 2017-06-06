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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс" обеспечил горячей водой жителей Верхней Террасы

Т Плюс обеспечил горячей водой жителей Верхней Террасы

7 июня 2017, 14:41
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Протоколом Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности №16 от 29.05.2017 абоненты котельной завода "Кометы" подключены к Ульяновской ТЭЦ-2.

В начале апреля ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» сообщило о том, что прекращает поставку природного газа на предприятие в связи с задолженностью.

Котельная «Кометы» обеспечивала теплом и горячей водой значительную часть микрорайона Верхняя Терраса. По информации Управления ЖКХ администрации Ульяновска, энергоресурсы от котельной «Кометы» получали 117 различных объектов. В том числе 47 многоквартирных жилых домов и 15 зданий социальной сферы, среди которых 5 образовательных учреждений, 5 детских садов, детская поликлиника, станция скорой медицинской помощи, ФОК «Лидер» и прочие муниципальные учреждения. Теперь все они – абоненты компании «Т Плюс». Жители микрорайона даже не заметили чрезвычайной ситуации, которую удалось преодолеть в короткие сроки.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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