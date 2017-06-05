Топ-менеджер АО "БЭСК" в числе лучших директоров по закупкам в России

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
7 июня 2017, 13:34
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК
1 июня в Москве были подведены итоги первого Всероссийского рейтинга профессионалов в сфере закупок, по итогам которого Член Правления - директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Анатолий Пискунов вошел в топ-40 лучших директоров по закупкам в Российской Федерации.
Формирование данного рейтинга проводилось агентством AK&M на основании изучения закупочной деятельности 600 крупнейших российских компаний в два этапа:
- построение рейтинга директоров по закупкам, исходя из оценки качества организации закупочной деятельности компании и профессионального уровня самих директоров по закупкам;
- оценка профессиональных качеств директоров по закупкам со стороны коллег.
Присутствие в указанном рейтинге свидетельствует о признании профессиональным сообществом высокой эффективности закупочной деятельности АО «БЭСК».