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Отраслевые новости: Энергетика

Топ-менеджер АО "БЭСК" в числе лучших директоров по закупкам в России

Топ-менеджер АО БЭСК в числе лучших директоров по закупкам в России

7 июня 2017, 13:34
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК

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1 июня в Москве были подведены итоги первого Всероссийского рейтинга профессионалов в сфере закупок, по итогам которого Член Правления - директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Анатолий Пискунов вошел в топ-40 лучших директоров по закупкам в Российской Федерации.

Формирование данного рейтинга проводилось агентством AK&M на основании изучения закупочной деятельности 600 крупнейших российских компаний в два этапа:

- построение рейтинга директоров по закупкам, исходя из оценки качества организации закупочной деятельности компании и профессионального уровня самих директоров по закупкам;

- оценка профессиональных качеств директоров по закупкам со стороны коллег.

Присутствие в указанном рейтинге свидетельствует о признании профессиональным сообществом высокой эффективности закупочной деятельности АО «БЭСК».

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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