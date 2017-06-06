Участие Японии в ИННОПРОМ-2017 пройдет при поддержке ведущих японских сообществ в России

Ведущие организации, продвигающие японский бизнес и культуру в России, поддержали участие Японии в ИННОПРОМ-2017 как главной площадки, где будут представлены промышленность, технологии, бизнес среда и культура страны-партнёра выставки.



Среди информационных партнёров участия Японии:

Общество «Россия – Япония» (ОРЯ) способствует укреплению деловых и культурных связей между двумя странами, а также ведёт крупнейший информационный канал о Японии.

Бизнес-центр «Японский дом» (ЗАО «Саввинская-Сэйё»)выступает главным деловым посредником на территории России для японского бизнеса.

Japan Foundation занимается организацией основных мероприятий, связанных с Японией и её культурой, по всему миру.

Информационный культурный центр «Япония» продвигает японский язык на территории Уральского федерального округа, в том числе обучая особенностям делового языка, общения и культуры Японии.

Центр японского языка «Юмэ» знакомит с культурой страны восходящего солнца: отправляет на стажировки, объясняет тонкости языка и культуры Японии, а также оказывает содействие в проведении деловых мероприятий.

Участие Японии в ИННОПРОМ-2017 в статусе партнера – важная часть развития российско-японских отношений. Политика по развитию сотрудничества в экономической и культурной сферах определена лидерами государств. ИННОПРОМ-2017, как главная промышленная платформа России, призван укрепить бизнес-связи России и Японии.



Напомним, что в ИННОПРОМ-2017 примут участие более 120 промышленных предприятий Японии, в рамках деловой программы Выставки выступят японские эксперты и лидеры производств, около 30 мероприятий культурной программы, приуроченных к ИННОПРОМ-2017, пройдут на территории Свердловской области. 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии.