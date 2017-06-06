Участие Японии в ИННОПРОМ-2017 пройдет при поддержке ведущих японских сообществ в России

Современное состояние и тенденции развития композиции
7 июня 2017, 14:14
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ИННОПРОМ-2017
Ведущие организации, продвигающие японский бизнес и культуру в России, поддержали участие Японии в ИННОПРОМ-2017 как главной площадки, где будут представлены промышленность, технологии, бизнес среда и культура страны-партнёра выставки.
Среди информационных партнёров участия Японии:
Участие Японии в ИННОПРОМ-2017 в статусе партнера – важная часть развития российско-японских отношений. Политика по развитию сотрудничества в экономической и культурной сферах определена лидерами государств. ИННОПРОМ-2017, как главная промышленная платформа России, призван укрепить бизнес-связи России и Японии.
Напомним, что в ИННОПРОМ-2017 примут участие более 120 промышленных предприятий Японии, в рамках деловой программы Выставки выступят японские эксперты и лидеры производств, около 30 мероприятий культурной программы, приуроченных к ИННОПРОМ-2017, пройдут на территории Свердловской области. 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии.