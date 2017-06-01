Удмуртэнерго ведет активную работу по снижению коммерческих потерь в электрических сетях

Современное состояние и тенденции развития композиции
7 июня 2017, 12:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с правоохранительными органами продолжает борьбу с незаконным потреблением электрической энергии. С начала 2017 года 38 жителей республики были привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».
Так, решением мирового судьи с. Шаркан жительница села Мишкино оштрафована на 5000 рублей за бездоговорное потребление электроэнергии. Судом установлено, что привлеченная к административной ответственности женщина самовольно подключалась к воздушной линии электропередачи. Об этом был составлен акт специалистами Шарканского района электрических сетей. Ущерб энергосетевой компании составил 26 387 рублей 09 коп.
- В попытках сэкономить на электроэнергии наши изобретательные граждане используют целый арсенал приемов – от набросов и незаконных подключений, до вмешательства в работу счетчиков, - говорит начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Удмуртэнерго» Ленар Гараев. – Но, в конечном счете, такая «экономия» обходится значительно дороже. Работу по предотвращению потерь и привлечению расхитителей к ответственности мы будем только усиливать.
Напомним, мероприятия по снижению потерь в МРСК Центра и Приволжья реализуются в рамках Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рассчитанной на 2013-2018 годы.
Филиал «Удмуртэнерго» напоминает: несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, является правонарушением, подрывающих экономическую и энергетическую безопасность региона.
Специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).