В АО "Севкавказэнерго" заострили вопрос о злостных неплательщиках

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
7 июня 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
В АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») прошло рабочее совещание, на котором обсуждалась ситуация с наиболее проблемными потребителями из числа юридических лиц, допустивших серьезный рост задолженности.
Особое внимание было уделено шести недобросовестным абонентам, которые по состоянию на 1 мая 2017 года в сумме накопили долг, превышающий отметку в 8,5 млн руб. Среди них АМО Алагирского городского поселения (долг - 3,9 млн руб.), ГБУЗ «Кировская центральная районная больница» (1,2 млн руб.), СТ ТСЖ «Бирагзанг» (1 млн руб.), СТ Республиканский центр организаций пульмонологической помощи (800 тыс. руб.), СТ ТСЖ «Доверие» (800 тыс. руб.), ООО «Ток Осетии» (740 тыс. руб.).
Исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев дал поручение усилить претензионно-исковую работу в отношении обозначенных потребителей. «К сожалению, многие юридические лица злоупотребляют своим статусом «неотключаемых абонентов». К числу подобных относятся учреждения здравоохранения или сетевая организация «Ток Осетии», которая обслуживает потребителей, имеющих прямые договоры энергоснабжения с гарантпоставщиком. Однако мы не намерены пускать ситуацию на самотек. В ближайшее время юридический отдел АО «Севкавказэнерго» взыщет с недобросовестных абонентов полный объем накопившихся у них задолженностей в судебном порядке», - заверил Казбек Хаблиев.