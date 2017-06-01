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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Янтарьэнерго" строит подстанцию для обеспечения энергоснабжением терминала ПХГ

Янтарьэнерго строит подстанцию для обеспечения энергоснабжением терминала ПХГ

7 июня 2017, 13:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В Зеленоградском районе началось строительство подстанции 110 киловольт «Романово». Центр питания обеспечит надежным энергоснабжением терминал ПХГ.

Планируемый срок исполнения обязательств сетевиков по данному объекту – сентябрь 2017 года. Сегодня «Янтарьэнерго» выполняет строительно-монтажные работы, которые находятся в активной стадии. Уже возведены стены закрытого распредустройства и общеподстанционного пункта управления, устанавливается ограждение подстанции, идет заливка фундаментов под оборудование. На подстанции будут установлены трансформаторы и основное оборудование российского производства. Оно уже закуплено и частично поставлено на стройплощадку.

Для включения подстанции «Романово» в энергосистему также будет построена воздушная линия электропередачи 110 киловольт протяженность 1,7 км. Энергетикам для этого предстоит установить 16 опор.

Всего за два года в регионе будет построено 7 новых центров питания: в Калининграде, Балтийске, Приморске, Черняховске, Храброво, Зеленоградском и Багратионовском районах. Реновация сетей позволит в перспективе обеспечить технологическое присоединение новых инвесторов, приходящих в регион: крупный и средний бизнес. До конца 2018 года «Янтарьэнерго» построит 1200 километров новых линий и введет почти 600 мегавольт-ампер новых мощностей.

Компания: АО "Янтарьэнерго"
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