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Новости компаний

Запуск производства новой линейки двустенных труб

Запуск производства новой линейки двустенных труб

7 июня 2017, 15:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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Компания ДКС запускает производство новой линейки двустенных труб серии «Octopus». В ассортимент вводятся двустенные трубы, предназначенные для открытой прокладки электропроводки и кабельных линий в кабельных сооружениях и наружных электроустановках: мосты, путепроводы, эстакады, галереи, в местах выходов из земли и вводе в здание.

Материалом двустенных труб для открытой прокладки является композиция на основе самозатухающего полиэтилена.

Отличительные особенности двустенных труб для открытой прокладки:

  • обладают стойкостью к ультрафиолету (в соответствии с ГОСТ Р 20.57.406);
  • соответствие требованиям пожарной безопасности (согласно ФЗ №123, ГОСТ Р 53313-2009);
  • соответствие климатическим исполнениям «У1» (в соответствии с ГОСТ 15150);
  • температура монтажа: от –25 до +90 °С;
  • температура эксплуатации: от –55 до +90 °С;
  • наружный слой трубы – черный; внутренний – голубой

Двустенные трубы серии «Octopus» поставляются в комплекте со стандартной муфтой.

Артикул Наименование
151950 Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0;
УФ-стойкая; Ø 50 мм, цвет черный, в бухте 100 м, с протяжкой
151963 Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0;
УФ-стойкая; Ø 63 мм, цвет черный, в бухте 50 м, с протяжкой
151975 Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0;
УФ-стойкая; Ø 75 мм, цвет черный, в бухте 50 м, с протяжкой

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"

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