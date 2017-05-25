Запуск производства новой линейки двустенных труб

Современное состояние и тенденции развития композиции
7 июня 2017, 15:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО
Компания ДКС запускает производство новой линейки двустенных труб серии «Octopus». В ассортимент вводятся двустенные трубы, предназначенные для открытой прокладки электропроводки и кабельных линий в кабельных сооружениях и наружных электроустановках: мосты, путепроводы, эстакады, галереи, в местах выходов из земли и вводе в здание.
Материалом двустенных труб для открытой прокладки является композиция на основе самозатухающего полиэтилена.
Отличительные особенности двустенных труб для открытой прокладки:
Двустенные трубы серии «Octopus» поставляются в комплекте со стандартной муфтой.
|Артикул
|Наименование
|151950
|Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0;
УФ-стойкая; Ø 50 мм, цвет черный, в бухте 100 м, с протяжкой
|151963
|Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0;
УФ-стойкая; Ø 63 мм, цвет черный, в бухте 50 м, с протяжкой
|151975
|Труба гибкая двустенная для открытой прокладки ПВ-0;
УФ-стойкая; Ø 75 мм, цвет черный, в бухте 50 м, с протяжкой