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Пресс-релизы

﻿Анатолий Тихонов принял участие в бизнес-диалоге "Россия — Сербия: перспективы экономического сотрудничества"

﻿Анатолий Тихонов принял участие в бизнес-диалоге Россия — Сербия: перспективы экономического сотрудничества

7 июня 2017, 17:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА, ПМЭФ-2017

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Генеральный директор Российского энергетического агентства, председатель Делового совета по сотрудничеству с Сербией Анатолий Тихонов принял участие в бизнес-диалоге «Россия – Сербия: перспективы экономического сотрудничества» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники мероприятия обсудили вопросы российско-сербских отношений и перспективы их развития.

«Деятельность Делового совета по сотрудничеству с Сербией в действующем составе ведется с 2014 года, подводя промежуточные итоги, хотел бы отметить стабильный рост заинтересованности представителей российского малого и среднего бизнеса в работе с сербскими предприятиями», - отметил Анатолий Тихонов.

Также в своем выступлении Анатолий Тихонов уделил внимание состоявшемуся V расширенному совместному заседанию Делового совета по сотрудничеству с Сербией и Делового совета по сотрудничеству с Россией, которое проводило Российское энергетическое агентство. Делегацию Сербии на данном мероприятии возглавил Александр Вучич, недавно избранный Президент Республики Сербии. «В мероприятии приняли участие свыше 300 представителей государственных структур и бизнеса. По результатам заседания 19 компаний заключили контракты, укрепили взаимодействие», - добавил он.

По словам Анатолия Тихонова, потенциал сотрудничества России и Сербии далеко не исчерпан: «Будем стремиться к тому, чтобы дружеские и партнерские отношения между нашими странами приносили все больше экономических дивидендов».

Компания: "Российское энергетическое агентство"
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