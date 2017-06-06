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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 90% представителей малого и среднего бизнеса удовлетворены качеством подключения к электросетям МОЭСК

Более 90% представителей малого и среднего бизнеса удовлетворены качеством подключения к электросетям МОЭСК

7 июня 2017, 17:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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 Бизнес высоко оценил скорость, стоимость и качество получения услуги технологического присоединения к электрическим (ТП) сетям ПАО «МОЭСК», показало исследование группы компаний «Консалтум».

Исследование, в результате которого была определена степень удовлетворенности клиентов процессом ТП, было проведено в мае текущего года. Целевой группой респондентов стали предприниматели Московского региона, принимавшие непосредственное участие в техприсоединении к сетям ПАО «МОЭСК» в ‎2016-2017 гг. максимальной мощностью до 150 кВт включительно (категория «Малый и средний бизнес»).

Всего в исследовании приняли участие 2187 предпринимателей, из них 86,5% требовалась мощность до 50 кВт, 10,5% – от 50 кВт до 100 кВт, 3,3% – от 100 кВт до 150 кВт. Подключение к электросетям по второй категории надежности (с возможным резервированием) требовалось 10,2% респондентов, по третьей категории – 89,8%.

Исследование показало, что фактически для подключения к сетям клиентов до 50 кВт мощности в среднем требовалось – 62 дня, до 100 кВт – 69 дней, до 150 кВт – 80 дней. При этом 60% респондентов воспользовались электронными услугами на Портале МОЭСК utp.moesk.ru.

В соответствии с данными опроса, 92% респондентов были удовлетворены скоростью подключения, 91% – стоимостью  подключения к сети, 97% – уровнем профессионализма сотрудников, осуществляющих технологическое подключение.

По словам заместителя генерального директора по ТП и развитию услуг ПАО «МОЭСК» Александра Пятигора, за последние несколько лет в компании были полностью пересмотрены подходы к предоставлению услуги техприсоединения. Акцент был сделан на развитии интерактивных сервисов и повышении уровня клиентского обслуживания.

«Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в среднем за год к нам обращаются более 1000 предпринимателей. И столь высокая оценка нашей работы подтверждает правильность выбранного нами вектора», – отметил Александр Пятигор.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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