В "МРСК Урала" поступило благодарственное письмо Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области за действия энергетиков по ликвидации последствий урагана в регионе

В компанию поступило благодарственное письмо за подписью Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в котором отмечена высокая степень профессионализма персонала подразделений группы компаний «Россети», проявленная в ходе устранения последствий непогоды. Глава ведомства выразил энергетикам признательность и искреннюю благодарность за слаженность действий, оперативность и профессионализм.



Напомним, что 3 июня в связи с прохождением мощного грозового фронта по территории Свердловской области были зафиксированы множественные технологические нарушения в электросетевом комплексе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Без электроснабжения суммарно остались более 100 тысяч жителей региона.



В результате стихии были зафиксированы нарушения в работе более 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, порядка десяти ВЛ 35 кВ и многочисленные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Наиболее характерные повреждения на ЛЭП: излом опор, траверс, обрывы проводов. Уже в первые сутки энергетики компании вернули свет в дома значительной части жителей Среднего Урала.



На повреждённом оборудовании работали четыре сотни специалистов ОАО «МРСК Урала» и пришедшие на помощь коллеги из дочерних обществ ПАО «Россети» - АО «Тюменьэнерго» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для ликвидации последствий урагана было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники. Ход восстановительных работ координировал Штаб ПАО «Россети» и оперативный штаб ОАО «МРСК Урала».



Примерный экономический ущерб, который нанесла стихия электросетевому комплексу «МРСК Урала» на территории Свердловской области, по первым оценкам составил порядка 20 млн рублей.



Восстановление электроснабжения потребителей ОАО «МРСК Урала» проходило поэтапно по мере устранения повреждений в максимально сжатые для такой серьезной ситуации сроки. Внимание энергетиков было сосредоточено на восстановлении работы линий 110 и 35 кВ, которые обеспечивают общую системную надёжность региона. Также работы не прекращались и в распределительных сетях 6-10 кВ. После ликвидации технологических нарушений на энергообъектах специалисты оперативно подключали потребителей.



Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле. Данная территория области сильно пострадала от прохождения циклона: были повреждены кровли жилых домов, повалены деревья, что осложняло подъезды к энергообъектам. Для оперативного восстановления электроснабжения в Нижний Тагил были стянуты дополнительные силы энергокомпаний ПАО «Россети».