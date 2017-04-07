180 предприятий из 20 пилотных регионов участвуют в реализации кадрового стандарта

Успешные практики реализации системного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» и направления его дальнейшего развития были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2017) в рамках панельной дискуссии «Кадровое обеспечение экономики в контексте региональной политики».



В апробации стандарта участвуют 180 российских и иностранных предприятий, среди которых преобладает крупный бизнес. В реализацию проекта начинают активно включаться средние высокотехнологичные компании, которые заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров, рассказала Юлия Ханьжина, руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста направления АСИ «Молодые профессионалы».



По ее мнению, при развитии в регионе новых отраслей и создании новых производств подготовка специалистов должна стать принципиально другой. "Нужно работать с инвесторами и их требованиями к рынку труда и вводить инструментарий учета перспективной потребности в программах подготовки кадров на местах", - сказала она.



«Чем больше мы готовим старые кадры, тем меньше возможности у нас построить новую индустрию, экономику и перейти на новые технологии» - заявил Дмитрий Песков, директор направления АСИ «Молодые профессионалы».



Юлия Ханьжина представила участникам дискуссии текущие итоги реализации регстандарта в пилотных регионах.



На сегодняшний день 13 из 20 регионов приступили к разработке региональных стратегий кадрового обеспечения, в которых отражены ключевые направления развития регионов, а также требования к системе подготовки кадров для региональной экономики.



Во всех регионах уже определены органы координации и управления кадровым обеспечением промышленности, проведен аудит материально-технической базы образовательных организаций, пересмотрен прогноз потребности в кадрах на среднесрочную перспективу. 142 организации среднего профессионального образования и 27 вузов проводят актуализацию программ подготовки рабочих инженерных кадров под запросы работодателей по 127 профессиям и специальностям, в том числе по 53 компетенциям Worldskills.



Развитие движения Worldskills – один из важных инструментов кадрового обеспечения промышленности. В рамках проекта предусматривается проведение чемпионатов профессионального мастерства, обучение мастеров производственного обучения, внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills.



«Мы должны научиться хорошо работать и готовить лучших в мире специалистов, тогда мы получим настоящий промышленный прирост, а не отставание. Если наши ребята-мехатроники будут лучше, чем мехатроники в Японии или в Канаде, это будет означать, что мы можем готовить таких ребят, которые будут создавать продукты дешевле и эффективнее, чем у конкурентов», - заявил Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» .



Для выявления и тиражирования эффективных региональных практик по элементам кадрового обеспечения промышленности открыт виртуальный ресурс wikiregstandard.ru, где представлены более 60 кейсов регионов.



"При использовании лучших практик кадрового обеспечения необходимо учитывать специфику экономики регионов, их социально-экономическое развитие и географическое положение", - отметила Юлия Ханьжина. Татьяна Бучкова, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа – партнера АСИ по реализации проекта, пояснила, что территория, климатические особенности, масштабы реализации инвестиционных проектов на Ямале в большей степени, чем в других регионах определяют специфику кадрового обеспечения промышленности. В связи с этим она предложила выработать совместную повестку с федеральными органами власти по этому вопросу.



В Мурманской области осуществляется подготовка кадров для реализации крупных арктических проектов. По словам заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия, по заявкам предприятий создан Центр арктических компетенций. Модель Центра подразумевает эффективное использование материально-технической базы нескольких учреждений среднего профессионального образования за счет организации сетевого взаимодействия при подготовке специалистов.



В Хабаровском крае реализуются проекты по практико-ориентированной подготовке кадров в области авиа- и судостроения, лесной промышленности, по развитию движения Worldskills. Межрегиональный центр компетенций в Комсомольске-на-Амуре учитывает передовые практики подготовки по промышленным компетенциям. При этом, по словам первого заместителя председателя правительства по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Хабаровского края Юрия Чайки, регион сталкивается с проблемой оттока кадров при открытии новых производств и создании новых рабочих мест, в основном на предприятиях малого и среднего бизнеса.



«Нам нужно научиться работать с высокотехнологичными МСП и их потребностью в специалистах», - пояснил Юрий Чайка.



Президент управляющей компании холдинга «СТАН» Сергей Недорослев во время дискуссии отметил, что сегодня запрос от бизнеса должен формулироваться в требованиях к подготовке специалистов и в возможности участия в учебном процессе наряду с государством. «Мы платим налоги, в том числе для создания бюджетных мест в профильных вузах по станкостроению. Вузы получили от нас миллиарды рублей, но где станкостроители? Мы их на рынке труда не видим», – сказал он.



СПРАВКА



Задачей кадрового стандарта является внедрение в регионах управленческих моделей, обеспечивающих связку между бизнесом, образованием и властью по вопросам кадрового обеспечения текущих и перспективных запросов региональных экономик.



Апробация стандарта в пилотных регионах будет проходить до конца 2017 года. По ее итогам запланирована разработка новой версии стандарта с учетом эффективных региональных практик, трендов на рынке труда, перспектив цифровизации экономики и развития новых отраслей.