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Отраслевые новости: Россия

Дымящаяся электричка задержала движение на Горьковском направлении

Дымящаяся электричка задержала движение на Горьковском направлении

8 июня 2017, 16:00
Рубрика: Россия
Метки: RОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Отклонения в графике движения электропоездов возможны на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за задымления в одной из электричек.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

ЧП произошло в электричке, которая направлялась из Москвы в Захарово. В какой-то момент в поезде произошло короткое замыкание и возникло задымление, после чего состав был остановлен на станции Электроугли.

Из него были эвакуированы 80 пассажиров. Пострадавших нет.

В целях безопасности, путь, на котором стоит поезд, был обесточен. К месту происшествия направлен маневровый локомотив, чтобы отбуксировать электричку и освободить занимаемый путь.

При этом движение составов организовано по соседнему пути с использованием вариантного графика, позволяющего поочередно пропускать составы в обе стороны.

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