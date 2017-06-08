Дымящаяся электричка задержала движение на Горьковском направлении

Отклонения в графике движения электропоездов возможны на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за задымления в одной из электричек.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

ЧП произошло в электричке, которая направлялась из Москвы в Захарово. В какой-то момент в поезде произошло короткое замыкание и возникло задымление, после чего состав был остановлен на станции Электроугли.

Из него были эвакуированы 80 пассажиров. Пострадавших нет.

В целях безопасности, путь, на котором стоит поезд, был обесточен. К месту происшествия направлен маневровый локомотив, чтобы отбуксировать электричку и освободить занимаемый путь.

При этом движение составов организовано по соседнему пути с использованием вариантного графика, позволяющего поочередно пропускать составы в обе стороны.