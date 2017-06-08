"Газпром" оценил решение Стокгольмского арбитража

«Газпром» в первом развернутом комментарии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о газовом контракте в целом подтвердил расчеты “Ъ”, по которым Киев останется должен российской компании. Это допустил и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, но он ожидает, что по итогам рассмотрения в Стокгольме иска по транзиту баланс платежей сложится в пользу Украины. «Газпром» также опровергает заявления «Нафтогаза» о том, что норма take-or-pay в контракте отменена. По данным “Ъ”, норма действительно сохранилась. Но ее объем, как и объем всего контракта, сокращен так, что Украине не придется платить за невыбранный газ.



«Газпром» впервые решился дать содержательный комментарий относительно отдельного решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» вокруг контракта на поставку газа Украине. Решение компании получили 31 мая, после чего Киев заявил о победе. “Ъ” сообщал 1 июня, что, несмотря на ряд благоприятных для «Нафтогаза» трактовок контракта, компания, видимо, будет должна “Газпрому” около $1 млрд. В отдельном решении нет финальных сумм, лишь подходы к рассмотрению спора, выплаты появятся в окончательном решении к 30 июня.



Зампред правления монополии Александр Медведев подтвердил, что «в любом случае баланс по этому решению для “Газпрома” положительный, даже на предварительном этапе». Этот баланс, по его словам, будет определен по итогам окончательного решения. «Газпром» впервые четко опроверг и позицию Киева, утверждающего, что арбитраж отменил в контракте условие take-or-pay. «Это не так,— заявил топ-менеджер.— Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take-or-pay нет».



По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, норма take-or-pay в контракте сохранена, но ретроактивно сокращена до уровня, при котором у «Нафтогаза» нет обязательств по оплате невыбранного газа. Резкому сокращению подверглись также контрактный объем газа, максимумы и минимумы суточного отбора и т. д. По мнению собеседников “Ъ”, арбитраж исходил из того, что потребление газа на Украине с 2009 по 2016 год упало более чем на 40%, до 33,2 млрд кубометров. При подписании контракта стороны ориентировались на исторические показатели, в 2001–2008 годах в среднем превышавшие 70 млрд кубометров в год. Сократился и импорт газа: в 2016 году — 11,1 млрд кубометров, в 2,5 раза меньше уровня 2009 года, и в 4,4 раза — 2011 года (ранее превышал и 50 млрд кубометров). Можно предположить, что контрактный объем и связанный с ним объем take-or-pay (по контракту соответственно 52 млрд и 41,6 млрд кубометров) могут быть сокращены арбитражем как минимум в четыре-пять раз.



Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя «5-му каналу» расчеты “Ъ” по платежам, фактически признал, что Украина может оказаться должна «Газпрому»: По его словам, «Нафтогаз» не рассчитался за газ, который брал «в прошлые периоды», примерно на $2,2 млрд без учета процентов. «Сейчас мы точно можем сказать, что получим компенсацию за те объемы газа, которые оплатили с начала 2014 года российской стороне, где цена была выше, чем цена, которую установил трибунал»,— заявил топ-менеджер, добавив, что сумма $2,2 млрд будет «уменьшена существенно». При этом господин Коболев считает, что с учетом иска к «Газпрому» по транзитному контракту на $12,3 млрд баланс платежей сложится в пользу «Нафтогаза».



По данным “Ъ”, арбитраж пока не установил цены для ретроактивных расчетов с начала 2014 года (будет привязана к котировкам немецких хабов, вероятно, хаба NGC). “Ъ” в оценках полагал, что к цене хаба прибавляется стоимость транспортировки газа до границы Украины ($9–20 за 1 тыс. кубометров), то есть речь идет о ценах реверсных поставок. Но «Нафтогаз», видимо, полагает, что эти расходы не стоит учитывать: по словам Андрея Коболева, предложенная арбитражем цена ниже не только цены по контракту с «Газпромом», но и цены реверса. Источники “Ъ” на рынке считают такую трактовку странной, поскольку «Нафтогаз» претендует на цену, которую ему в тот момент не мог дать ни один поставщик. Более того, в этой логике «Нафтогаз» может требовать компенсаций от поставщиков из Европы, продававших газ по реверсу дороже.



По мнению Виталия Крюкова из Small Letters, Украине политически важно показать, что она выиграла спор, даже если впоследствии реальные параметры решения будут не столь однозначны. В то же время, добавляет аналитик, любое разумное решение спора лучше, чем однозначная победа какой-либо стороны, так как тогда газовые отношения едва ли удастся вывести из тупика.



Источник: Коммерсант.

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