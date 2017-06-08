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Отраслевые новости: Россия

Из-за обрыва кабеля в Самаре отключились светофоры

Из-за обрыва кабеля в Самаре отключились светофоры

8 июня 2017, 16:10
Рубрика: Россия
Метки: САМАРА, ОБРЫВ, КАБЕЛЬ

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Сегодня самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз – сразу на нескольких перекрестках погасли светофоры. В частности неполадка затронула следующие перекрестки: ул. Красноармейской и ул. Садовая, Красноармейской и Самарской, а также Л.Толстого и Самарской.

Как сообщает «Самарадортранссигнал» в своем твиттере, сбой в работе техники произошел из-за аварийного отключения электроэнергии. Как сообщают местные СМИ, электрокабель был поврежден работниками «Самарских электрических сетей» во время проведения земляных работ. Последствия аварии уже устраняют.

Компания: Комсомольская Правда
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