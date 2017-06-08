"Мособлэнерго" переданы электросети 7 муниципальных образований Подмосковья

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8 июня 2017, 17:55
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
По итогам работы в 2016 году в эксплуатацию АО «Мособлэнерго» передано электросетевое хозяйство 7 муниципальных образований Подмосковья. Компания расширила территорию ответственности, приняв в обслуживание сети и оборудование в Ленинском, Щелковском, Одинцовском районах, а также в Лыткарино, Ивантеевке, Мытищах и Химках. Общий объем полезного отпуска электроэнергии в сетях компании увеличился на 3 106 млн киловатт-часов, а протяженность обслуживаемых электросетей увеличилась на 4,5 тысячи километров.
Решения о передаче муниципальных электросетей в областную собственность приняты районными советами депутатов с одной целью – навести порядок в вопросах электроснабжения своих городов и посёлков, получить долгожданный капитальный ремонт ЛЭП и подстанций, достойное финансирование инвестиционной программы.
«Как показывает практика, в небольших муниципальных электросетях сбои в энергоснабжении происходят чаще и устраняются дольше – а подключиться к таким электросетям зачастую сложнее. Одна из важнейших задач, с которой нам удалось справиться в 2016 году, – это продолжение процесса консолидации муниципальных электрических сетей Подмосковья. Объединение позволяет повысить надежность электроснабжения, упрощает и делает более доступной процедуру технологического присоединения», - отметил первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.
Во всех консолидированных электросетях была введена единая техническая политика «Мособлэнерго», новые филиалы включены в программы капремонта и строительства, получили доступ к автопарку спецтехники и аварийному запасу, программным продуктам компании. Для жителей муниципальных образований были открыты клиентские офисы обслуживания потребителей, что позволило создать комфортные условия для оформления документов на технологическое присоединение к электросетям.
Муниципальные сети Подмосковья передают свои активы в Министерство имущественных отношений Московской области, откуда затем назначаются в управление АО «Мособлэнерго». Областная компания работает на территории 52 муниципалитетов, более 4 тысяч сотрудников обслуживают 34 тысячи километров линий электропередачи, 10 тысяч подстанций различного типа.