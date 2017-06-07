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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На Петербургском энергокольце установили первые токоограничивающие реакторы на напряжение 330 кВ российского производства

На Петербургском энергокольце установили первые токоограничивающие реакторы на напряжение 330 кВ российского производства

8 июня 2017, 17:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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В линии электропередачи 330 кВ «Восточная – Волхов-Северная» со стороны подстанции 330 кВ «Восточная» установлены первые комплекты токоограничивающих реакторов на напряжение 330 кВ российского производства. ЛЭП входит в энергетическое кольцо 330 кВ города Санкт-Петербурга.

Разработка и производство токоограничивающего реактора 330 кВ выполнялась в рамках реализации программы ФСК ЕЭС по импортозамещению.

Применение токоограничивающих реакторов на сверхвысокое напряжение повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит допустимую токовую загрузку и ограничит переток по двум КЛ 330 кВ «Завод Ильич – Волхов-Северная», входящих в энергетическое кольцо, а также обеспечит эффективную защиту оборудования подстанций от возникающих в электрических сетях сверхнормативных значений токов коротких замыканий, которые могут привести к повреждению электросетевого оборудования.

Энергетическое кольцо 330 кВ состоит из шести подстанций 330 кВ «Василеостровская», «Восточная», «Волхов-Северная», «Завод Ильич», «Северная» и «Парнас». Кольцевая схема обеспечивает двухстороннее питание объектов энергокольца, что повышает надежность электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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