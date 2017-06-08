На энергообъектах "Т Плюс" в Марий Эл и Чувашии идет полномасштабная подготовка оборудования к предстоящей зиме

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
8 июня 2017, 11:08
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
На энергообъектах филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс продолжается летняя ремонтная кампания 2017 года. В настоящее время планово проводятся сразу несколько масштабных ремонтов основного оборудования.
В частности, с 1 июня капитальные ремонтные работы ведутся на котлоагрегате ст.№8 Новочебоксарской ТЭЦ-3. В рамках ремонта, продолжительность которого составит порядка полутора месяцев, будет проведен контроль металла котла, устранение дефектов оборудования. Выполнение запланированных мероприятий позволит восстановить нормативные характеристики котлоагрегата, повысить уровень надежности его работы.
Также с начала текущего месяца на Новочебоксарской ТЭЦ-3 осуществляется текущий ремонт дымовой трубы, работы по реконструкции на газораспределительном пункте станции.
Текущие ремонтные работы компанией ведутся и на котлоагрегате ст.№1 Йошкар-Олинской ТЭЦ-2.
В целом, с начала ремонтной кампании 2017 года, ремонтные работы проведены уже на 12 единицах основного оборудования станций.
Всего на энергообъектах филиала в 2017 году намечено отремонтировать 22 единицы основного оборудования, в том числе 10 турбин и 12 энергетических котлов.
Ремонтная кампания проводится в соответствии с утвержденными графиками в рамках общефедеральной программы Группы «Т Плюс» "Re: Конструкция 2017". Данная программа направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей и предполагает, в том числе, дополнительные вложения в повышение надежности функционирования оборудования. В Марий Эл и Чувашии в текущем году на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов будет направлено 433 млн рублей, что на 57 млн рублей больше, чем в прошлом году.