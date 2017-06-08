На подстанции "Одесская" завершен плановый ремонт

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
8 июня 2017, 11:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Филиал ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») -«Омскэнерго» продолжает ремонтную кампанию 2017 года, направленную на повышение надёжности, поддержание надлежащего технического состояния оборудования и подготовку к осенне-зимнему периоду.
В соответствии с планом-графиком в мае был выполнен ремонт ПС «Одесская» 110/35/10 кВ Одесского района Омской области. На энергообъекте отремонтированы силовые трансформаторы, коммутационное и измерительное оборудование, выполнены высоковольтные испытания. Комплекс проведенных работ позволит обеспечить надежное электроснабжение более 18 тысяч жителей райцентра и близлежащих деревень.
Отметим, что на ремонтные работы на данной подстанции было затрачено более 1 миллиона 687 тысяч рублей.
Всего на ремонтную программу Омскэнерго в 2017 году энергетики потратят более 500 млн. рублей. Запланирован ремонт свыше 1600 км воздушных линий 35-110 кВ, 6258 км линий 0,4-10 кВ, а также ремонт более 270 подстанций 110-35 кВ, 1178 КТП. Программой ремонтов предусмотрены расчистка 673 гектар просеки, замена 7236 изоляторов, 69,7 км грозотроса, 3 833 опор, 91,2 км провода, 7 вводов силовых трансформаторов, ремонт 453 силовых трансформаторов 35 - 110 кВ, ремонт 649 выключателей 6 – 110 кВ, 487 разъединителей 35 – 110 кВ, ремонт 4,3 км кабельных линий 0,4 – 10 кВ и т.д.