ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел сертификацию кабелей систем управления и сигнализации.

Современное состояние и тенденции развития композиции
8 июня 2017, 15:14
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ46.В.80030, срок действия с 19.05.2017 по 18.05.2022 на кабели систем управления и сигнализации, на номинальное напряжение до 250 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц или 350 В постоянного тока, марок:
КСПВнг(D);
КСПВГнг(D);
КСПЭВнг(D);
КСПЭВГнг(D);
KCПBнг(D)-LS;
KCПBГнг(D)-LS;
КСПЭВнг(D)-LS;
КСПЭВГнг(D)-LS;
КСПВВнг(А);
КСПВВГнг(А);
КСПВЭВнг(А);
КСПВЭВГнг(А);
КСПВВнг(А)-LS;
КСПВВГнг(А)-LS;
КСПВЭВнг(А)-LS;
КСПВЭВГнг(А)-LS;
KCПBBнг(A)-FRLS;
KCПBBГнг(A)-FRLS;
KCПBЭBнг(A)-FRLS;
КСПВЭВГнг(А)-FRLS;
КСППнг(А)-НF;
КСППГнг(А)-НF;
КСПЭПнг(А)-НF;
КСПЭПГнг(А)-НF;
KCППнг(A)-FRHF;
КСППГнг(А)-FRНF;
КСПЭПнг(А)-FRНF;
КСПЭПГнг(А)-FRНF;
КСПВнг(D)-ХЛ;
КСПВГнг(D)-ХЛ;
КСПЭВнг(D)-ХЛ;
КСПЭВГнг(D)-ХЛ;
КСПВнг(D)-LS-ХЛ;
КСПВГнг(D)-LS-ХЛ;
КСПЭВнг(D)-LS-ХЛ;
КСПЭВГнг(D)-LS-ХЛ;
КСПВВнг(А)-ХЛ;
КСПВВГнг(А)-ХЛ;
КСПВЭВнг(А)-ХЛ;
КСПВЭВГнг(А)-ХЛ;
КСПВВнг(А)-LS-ХЛ;
КСПВВГнг(А)-LS-ХЛ;
КСПВЭВнг(А)-LS-ХЛ;
КСПВЭВГнг(А)-LS-ХЛ;
KCПBBнг(A)-FRLS-XЛ;
КСПВВГнг(А)-FRLS-ХЛ;
КСПВЭВГнг(D)-FRLS-ХЛ;
КСПВЭВГнг(А)-FRLS-ХЛ;
КСППнг(А)-НF-ХЛ;
КСППГнг(А)-НF-ХЛ;
КСПЭПнг(А)-НF-ХЛ;
КСПЭПГнг(А)-НF-ХЛ;
КСППнг(А)-FRНF-ХЛ;
КСППГнг(А)-FRНF-ХЛ;
КСПЭПнг(А)-FRНF-ХЛ;
КСПЭПГнг(А)-FRНF-ХЛ, изготавливаемые по ТУ 3561-058-05015408-2015 (ТУ 16.К13-058-2015).
Кабели систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, пониженной пожароопасности, безгалогенные, в том числе огнестойкие предназначаются для передачи электрических сигналов управления малой мощности в цепях управления, контроля и сигнализации фиксированного монтажа.
Справки по телефонам: 8-800-302-78-83; 8-495-502-78-83.