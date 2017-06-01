ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел сертификацию кабелей систем управления и сигнализации.

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ46.В.80030, срок действия с 19.05.2017 по 18.05.2022 на кабели систем управления и сигнализации, на номинальное напряжение до 250 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц или 350 В постоянного тока, марок:

КСПВнг(D);

КСПВГнг(D);

КСПЭВнг(D);

КСПЭВГнг(D);

KCПBнг(D)-LS;

KCПBГнг(D)-LS;

КСПЭВнг(D)-LS;

КСПЭВГнг(D)-LS;

КСПВВнг(А);

КСПВВГнг(А);

КСПВЭВнг(А);

КСПВЭВГнг(А);

КСПВВнг(А)-LS;

КСПВВГнг(А)-LS;

КСПВЭВнг(А)-LS;

КСПВЭВГнг(А)-LS;

KCПBBнг(A)-FRLS;

KCПBBГнг(A)-FRLS;

KCПBЭBнг(A)-FRLS;

КСПВЭВГнг(А)-FRLS;

КСППнг(А)-НF;

КСППГнг(А)-НF;

КСПЭПнг(А)-НF;

КСПЭПГнг(А)-НF;

KCППнг(A)-FRHF;

КСППГнг(А)-FRНF;

КСПЭПнг(А)-FRНF;

КСПЭПГнг(А)-FRНF;

КСПВнг(D)-ХЛ;

КСПВГнг(D)-ХЛ;

КСПЭВнг(D)-ХЛ;

КСПЭВГнг(D)-ХЛ;

КСПВнг(D)-LS-ХЛ;

КСПВГнг(D)-LS-ХЛ;

КСПЭВнг(D)-LS-ХЛ;

КСПЭВГнг(D)-LS-ХЛ;

КСПВВнг(А)-ХЛ;

КСПВВГнг(А)-ХЛ;

КСПВЭВнг(А)-ХЛ;

КСПВЭВГнг(А)-ХЛ;

КСПВВнг(А)-LS-ХЛ;

КСПВВГнг(А)-LS-ХЛ;

КСПВЭВнг(А)-LS-ХЛ;

КСПВЭВГнг(А)-LS-ХЛ;

KCПBBнг(A)-FRLS-XЛ;

КСПВВГнг(А)-FRLS-ХЛ;

КСПВЭВГнг(D)-FRLS-ХЛ;

КСПВЭВГнг(А)-FRLS-ХЛ;

КСППнг(А)-НF-ХЛ;

КСППГнг(А)-НF-ХЛ;

КСПЭПнг(А)-НF-ХЛ;

КСПЭПГнг(А)-НF-ХЛ;

КСППнг(А)-FRНF-ХЛ;

КСППГнг(А)-FRНF-ХЛ;

КСПЭПнг(А)-FRНF-ХЛ;

КСПЭПГнг(А)-FRНF-ХЛ, изготавливаемые по ТУ 3561-058-05015408-2015 (ТУ 16.К13-058-2015).

Кабели систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, пониженной пожароопасности, безгалогенные, в том числе огнестойкие предназначаются для передачи электрических сигналов управления малой мощности в цепях управления, контроля и сигнализации фиксированного монтажа.

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