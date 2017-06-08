Петр Синютин: "МОЭСК выполнила все обязательства перед акционерами в 2016 году"

В Москве 8 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (дочерняя структура ПАО «Россети»). В его работе приняли участие владельцы 44,78 млрд обыкновенных акций компании, что составило более 91,94% голосующих акций.



Председатель Совета директоров, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин в своем вступительном слове отметил, что поставленные на год цели были достигнуты, а стоявшие перед руководством и трудовым коллективом задачи решены.



«МОЭСК работает в интересах акционеров, инвесторов и потребителей. Высокопрофессиональный коллектив справился со всеми возникавшими вызовами, что позволило компании продолжить стабильное развитие, приоритетами которого являются обеспечение финансовой устойчивости, постоянное повышение надежности и доступности электроснабжения», - добавил он.



Олег Бударгин подчеркнул, что МОЭСК является одним лидером положительных начинаний и тенденций группы компаний «Россети», внося весомый вклад в развитие электросетевого комплекса страны.



Значительное внимание уделяется взаимодействию с Правительствами Москвы и Московской области, что также позволяет обеспечить устойчивый финансовый рост компании. Согласованность действий энергетиков и региональных властей позволяет решать любые задачи, даже самые сложные. Ярким примером может служить оперативное устранение последствий аномальных погодных явлений в ноябре прошлого года и мае текущего, когда невзирая на сложнейшие метеоусловия, электроснабжение было возвращено потребителям в кратчайшие сроки.



«Задача номер один для МОЭСК в 2017 году – снижение потерь электроэнергии в Московской области», – заявил Олег Бударгин.



Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин, озвучивая итоги минувшего года, отметил, что Московский регион остается центром притяжения всего лучшего и позитивного, что есть в стране.



«Сюда приходят самые требовательные инвесторы, акционеры и потребители. И наша команда, безусловно, должна соответствовать этим высоким стандартам», – отметил Петр Синютин.



В 2016 году компания существенно повысила надежность электроснабжения потребителей, снизив при этом уровень аварийности. Среднее время восстановления электроснабжения в г. Москве сегодня не превышает 30 минут, в Московской области – 85 минут.



В ходе собрания решения были приняты по всем вопросам повестки дня.



Подведены итоги производственной и финансовой деятельности компании за 2016 год. Избран новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» в новых редакциях, рассмотрен вопрос распределения прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов.



По итогам голосования, акционеры ПАО «МОЭСК» поддержали рекомендации Совета директоров Общества о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 0,031205 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, суммарный размер дивидендных выплат составит 1 519 905 тыс. рублей. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 21 июня 2017 года.



Избран аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ».







Во вновь избранный состав Совета директоров ПАО «МОЭСК» вошли:







1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»;



2. Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;



3. Ливинский Павел Анатольевич - Руководитель Департамента ЖКХ города Москвы;



4. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);



5. Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);



6. Никитин Сергей Александрович - Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);



7. Логовинский Евгений Ильич – Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»;



8. Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО);



9. Синютин Петр Алексеевич - Генеральный директор ПАО «МОЭСК»;



10. Демин Андрей Александрович - Член Правления ПАО «Россети»;



11. Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;



12. Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;



13. Петухов Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»