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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Петр Синютин: "МОЭСК выполнила все обязательства перед акционерами в 2016 году"

Петр Синютин: МОЭСК выполнила все обязательства перед акционерами в 2016 году

8 июня 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 В Москве 8 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (дочерняя структура ПАО «Россети»). В его работе приняли участие владельцы 44,78 млрд обыкновенных акций компании, что составило более 91,94% голосующих акций.

Председатель Совета директоров, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин в своем вступительном слове отметил, что поставленные на год цели были достигнуты, а стоявшие перед руководством и трудовым коллективом задачи решены.

«МОЭСК работает в интересах акционеров, инвесторов и потребителей. Высокопрофессиональный коллектив справился со всеми возникавшими вызовами, что позволило компании продолжить стабильное развитие, приоритетами которого являются обеспечение финансовой устойчивости, постоянное повышение надежности и доступности электроснабжения», - добавил он.

Олег Бударгин подчеркнул, что МОЭСК является одним лидером положительных начинаний и тенденций группы компаний «Россети», внося весомый вклад в развитие электросетевого комплекса страны.

Значительное внимание уделяется взаимодействию с Правительствами Москвы и Московской области, что также позволяет обеспечить устойчивый финансовый рост компании. Согласованность действий энергетиков и региональных властей позволяет решать любые задачи, даже самые сложные. Ярким примером может служить оперативное устранение последствий аномальных погодных явлений в ноябре прошлого года и мае текущего, когда невзирая на сложнейшие метеоусловия, электроснабжение было возвращено потребителям в кратчайшие сроки.

«Задача номер один для МОЭСК в 2017 году – снижение потерь электроэнергии в Московской области», – заявил Олег Бударгин.

Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин, озвучивая итоги минувшего года, отметил, что Московский регион остается центром притяжения всего лучшего и позитивного, что есть в стране.

«Сюда приходят самые требовательные инвесторы, акционеры и потребители. И наша команда, безусловно, должна соответствовать этим высоким стандартам», – отметил Петр Синютин.

В 2016 году компания существенно повысила надежность электроснабжения потребителей, снизив при этом уровень аварийности. Среднее время восстановления электроснабжения в г. Москве сегодня не превышает 30 минут, в Московской области – 85 минут.

В ходе собрания решения были приняты по всем вопросам повестки дня.

Подведены итоги производственной и финансовой деятельности компании за 2016 год. Избран новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» в новых редакциях, рассмотрен вопрос распределения прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов.

По итогам голосования, акционеры ПАО «МОЭСК» поддержали рекомендации Совета директоров Общества о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 0,031205 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, суммарный размер дивидендных выплат составит 1 519 905 тыс. рублей. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 21 июня 2017 года.

Избран аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

 

Во вновь избранный состав Совета директоров ПАО «МОЭСК» вошли:

 

1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»;

2. Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;

3. Ливинский Павел Анатольевич - Руководитель Департамента ЖКХ города Москвы;

4. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

5. Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

6. Никитин Сергей Александрович - Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);

7. Логовинский Евгений Ильич – Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»;

8. Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО);

9. Синютин Петр Алексеевич - Генеральный директор ПАО «МОЭСК»;

10. Демин Андрей Александрович - Член Правления ПАО «Россети»;

11. Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;

12. Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;

13. Петухов Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»

Компания: ПАО "МОЭСК"

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