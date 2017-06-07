Ростех и Ярославская область реализуют пилотный проект "Умного города"

Госкорпорация Ростех и правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях реализации экосистемного проекта «Умный город». Проект станет первым «пилотным» проектом в рамках деятельности НПО «Конверсия» – совместного предприятия Ростеха и Внешэкономбанка.



Предварительная оценка стоимости реализации проекта составляет порядка 3,5 млрд рублей. Со стороны Ростеха соглашение было подписано генеральным директором Госкорпорации Сергеем Чемезовым, со стороны области – временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.



Подготовку проекта к реализации будет осуществлять НПО «Конверсия». Недавно созданная организация специализируется на стимулировании развития гражданских производств на базе организаций ОПК. Приоритетной формой реализации проекта должны стать концессионные соглашения, заключаемые между правительством Ярославской области и специальными проектными компаниями, создаваемыми в целях реализации проекта.



Пилотный проект «Умного города» будет включать в себе следующие элементы:

«Светлый город» – установка светодиодного освещения с интеллектуальным управлением;

«Интеллектуальная транспортная система» – внедрение систем фото-видео фиксации нарушений, весогабаритного контроля, с центром управления IT системой;

«Безопасный город» – системы видео мониторинга и оповещения населения, единый центр оперативного реагирования;

«Экомониторинг» – установка датчиков и сенсоров, а также средств передачи данных, формирование и организация работы парка беспилотных летательных аппаратов и коптеров;

«Развитие туризма» – внедрение ИТ-системы, агрегирующей информацию о достопримечательностях региона, разработка и внедрение в эксплуатацию единой туристической смарт-карты с транспортным приложением.

«Современные интеллектуальные системы и оборудование, разрабатываемые и производимые предприятиями Ростеха преимущественно в рамках конверсионных программ, наилучшим образом отвечают запросам городов и регионов России по созданию экосистем «умных городов». Около 70% составит доля продукции предприятий ОПК в общем объеме проекта. В текущей конфигурации стоимость проекта составляет порядка 3,5 млрд рублей. Около 80% инвестиций составит долговое финансирование, порядка 20% будет привлечено в виде частных инвестиций», – заявил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.



«Умный город» – один из ключевых комплексных проектов Ростеха, и у Корпорации уже есть опыт внедрения элементов данного проекта в таких городах как Улан-Уде, Нижний Тагил, Москва, Гавана и другие. В частности, реализация только одного направления проекта – «Светлый город» – в Нижнем Тагиле показывает годовую экономию десятков миллионов рублей за счет сокращения потребления электроэнергии более, чем на 20 млн кВт в год.



«Мы планируем вместе реализовать уникальный пилотный проект «Умный город». Его цель – совершенствование инфраструктуры, повышение безопасности, улучшение экологической среды в Ярославской области с помощью применения современных интеллектуальных систем», – рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.



Как он отметил, в рамках проекта предусмотрено создание централизованной системы анализа данных о состоянии городской среды. Она будет направлена на наиболее важные сферы: здравоохранение, транспорт, обеспечение безопасности, сервисы, государственное управление. «Внедрение технологий «Умного города» существенно улучшит технологическую инфраструктуру городов Ярославской области, и, в конечном счете, приведет к повышению качества жизни людей», – заявил Дмитрий Миронов.



Напомним, что администрация президента России совместно с участниками рынка разрабатывает федеральную программу «50 умных городов России – 2025 год», старт которой запланирован на 2018 год. Проект «Умный город», реализованный в Ярославской области, может оказаться готовым решением для реализации подобной программы.



Одновременно Госкорпорация и руководство Ярославской области подписали на ПМЭФ соглашение в сфере разработки, производства и экспорта высокотехнологичной промышленной продукции организаций Ростеха, расположенных на территории области. Помимо этого помощь будет также оказываться для привлечения инвестиций и решения задач технологической модернизации предприятий, включая создание условий для использования возможностей лизинга, аренды, эффективного освоения привлекаемых инвестиций и других рыночных инструментов, в том числе и переход на ресурсосберегающие технологии.