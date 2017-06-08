Скачок напряжения в одном из домов Златоуста лишил жителей бытовой техники

Жители двух подъездов одного из златоустовских домов со вчерашнего вечера сидят без света. После скачка напряжения вся техника в квартирах буквально загорелась.

Коммунальное ЧП произошло вчера около 8 часов вечера в доме № 7 на улице Горького. Во всех квартирах третьего и четвёртого подъездов пятиэтажки запищала и затрещала вся бытовая электроника, подключённая к электросети. Из-за мощного скачка электричества у жителей около 30 квартир вся техника, которая на момент скачка была включена в розетку, немедленно дала сбой: начинали чадить дымом телевизоры, кофемашины самостоятельно принимались кипятить воду, выключаться сигнализация.

— У нас в квартире напряжение подскочило с 220 до 409 вольт, — рассказала порталу «Златоуст74» жительница дома. — Мы позвонили в единую диспетчерскую службу, но нам дали телефон аварийно-диспетчерской службы управляющей компании КГХ. Прислать бригаду там пообещали только на следующий день. К тому же, дама-диспетчер сразу же заявила, что виноваты жильцы одной из квартир, причём из другого подъезда, которые самостоятельно меняли электросчётчики. Мол, подавайте в суд на них.

Вскоре электричество жителям отключили, и ещё несколько часов местные пенсионерки ожидали «возвращения» света, но так и не дождались. Оценить ущерб, нанесённый бытовым приборам жителей, пока сложно. Спечиалисты предполагают, что причиной стало короткое замыкание. Однако жильцы дома будут готовить исковое заявление и разбираться, по чьей же вине произошёл этот локальный коллапс. Но, по словам, обитателей дома, с электросетью в доме не всё гладко, и отключения происходят с неприятной частотой, правда чаще всего в будни, когда большинство находится на работе.