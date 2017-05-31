Сотрудники "Рязаньэнерго" стали первыми на фестивале "Я и ГТО"

Спортсмены филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заняли 1-е общекомандное место на фестивале «Я и ГТО», проводимого в рамках рязанской городской Спартакиады трудящихся.

На протяжении всей прошлой недели энергетики, наравне с коллективами 20-и других предприятий и организаций области, соревновались в подтягивании, плавании, стрельбе, беге и других дисциплинах, вошедших в проект «Здоровая Рязань: физкультура и спорт как фактор здоровьесберегающих технологий».

Кроме общекомандного первого места, медали победителей в своих возрастных категориях в личных зачетах завоевали следующие сотрудники филиала «Рязаньэнерго»:

1-е место – Наталья Николаева, бухгалтер 1 категории;

1-е место – Игорь Чепа, ведущий инженер сектора метрологического обеспечения;

2-место – Сергей Пинчуков, ведущий инженер-программист;

3-место – Игорь Бородулин, электромонтер оперативно-выездной бригады.

3 июня, на манеже «Юность», в торжественной обстановке при почетных гостях Наталья Николаева и Александр Зверев были удостоены Золотых значков отличия ГТО, свидетельствующих о том, что они полностью отработали программу комплекса ГТО.

Кроме того Наталья Николаева и Игорь Чепа были отобраны комиссией для участия в областной Спартакиаде трудящихся, которая состоится в Скопине.

«Работники «Рязаньэнерго» всегда демонстрировали достойные результаты на любых корпоративных, городских и областных турнирах. Мы уделяем большое внимание физической подготовке наших сотрудников, создаем необходимые условия для занятий спортом. Здоровье нашего коллектива – залог его успешной работы, а в нашей профессии это особенно важно. Этим летом мы проведем собственную Спартакиаду ГТО и постараемся привлечь к участию максимальное число наших сотрудников», - рассказал заместитель директора «Рязаньэнерго» Юрий Костин.