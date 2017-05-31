 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники "Рязаньэнерго" стали первыми на фестивале "Я и ГТО"

Сотрудники Рязаньэнерго стали первыми на фестивале Я и ГТО

8 июня 2017, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ГТО

Обсудить на форуме

202 просмотра

Спортсмены филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заняли 1-е общекомандное место на фестивале «Я и ГТО», проводимого в рамках рязанской городской Спартакиады трудящихся.

На протяжении всей прошлой недели энергетики, наравне с коллективами 20-и других предприятий и организаций области, соревновались в подтягивании, плавании, стрельбе, беге и других дисциплинах, вошедших в проект «Здоровая Рязань: физкультура и спорт как фактор здоровьесберегающих технологий».

Кроме общекомандного первого места, медали победителей в своих возрастных категориях в личных зачетах завоевали следующие сотрудники филиала «Рязаньэнерго»:

1-е место – Наталья Николаева, бухгалтер 1 категории;
1-е место – Игорь Чепа, ведущий инженер сектора метрологического обеспечения;
2-место – Сергей Пинчуков, ведущий инженер-программист;
3-место – Игорь Бородулин, электромонтер оперативно-выездной бригады.

3 июня, на манеже «Юность», в торжественной обстановке при почетных гостях Наталья Николаева и Александр Зверев были удостоены Золотых значков отличия ГТО, свидетельствующих о том, что они полностью отработали программу комплекса ГТО.

Кроме того Наталья Николаева и Игорь Чепа были отобраны комиссией для участия в областной Спартакиаде трудящихся, которая состоится в Скопине.

«Работники «Рязаньэнерго» всегда демонстрировали достойные результаты на любых корпоративных, городских и областных турнирах. Мы уделяем большое внимание физической подготовке наших сотрудников, создаем необходимые условия для занятий спортом. Здоровье нашего коллектива – залог его успешной работы, а в нашей профессии это особенно важно. Этим летом мы проведем собственную Спартакиаду ГТО и постараемся привлечь к участию максимальное число наших сотрудников», - рассказал заместитель директора «Рязаньэнерго» Юрий Костин.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!