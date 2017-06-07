В Калининградской области установлено более 35 тысяч интеллектуальных приборов учёта

В рамках реализации совместного проекта «Янтарьэнерго» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Строительство интеллектуальных сетей» по всей Калининградской области ведётся монтаж «умных» счётчиков. Уже установлено 35 069 современных приборов учёта. Это 52 процента от плана.

Напомним, проект реализуется с 2016 года, и до конца этого года в области будет установлено ещё почти 32 тысячи счётчиков. По оценке энергетиков, это позволит сократить потери в сетях на 158 млн кВт/ч. Цифра соизмерима с 2-х месячным потреблением электроэнергии всем областным центром. «Янтарьэнерго» при этом сможет достичь эффекта экономии до 300 миллионов рублей в год.

Монтаж более 35 тысяч «умных» счётчиков уже позволил снизить потери в сетях более чем на 22 млн кВт/ч. В денежном эквиваленте - более 45 миллионов рублей. Только за пять месяцев этого года «Янтарьэнерго» установило почти 15 тысяч современных приборов учёта (ПУ).

Для потребителей электроэнергии установка бесплатна, все расходы взял на себя инвестор – РФПИ. При замене счетчиков в ИЖД собственникам необходимо оплатить работы по замене вводов, если это необходимо.

Наибольший эффект от внедрения «умных» счётчиков заметен в Неманском и Советском районе электрических сетей, где удалось снизить потери в сетях на 3,7 и 6,5 млн кВт/ч соответственно. Экономия от этого составила 20,5 миллионов рублей. В Неманском округе план по установке «умных» счетчиков перевыполнен, в Советском – выполнен на 94 процента.