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Отраслевые новости: Энергетика

В июне рейдовые бригады Находкинского отделения "Дальэнергосбыта" обесточат жильё 1,5 тысячи должников

В июне рейдовые бригады Находкинского отделения Дальэнергосбыта обесточат жильё 1,5 тысячи должников

8 июня 2017, 17:31
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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На начало июня общая сумма задолженности жителей Находкинского городского округа за потреблённую электроэнергию превысила 200 млн рублей. 20% от этой суммы задолжали ПАО «ДЭК» потребители, проживающие в посёлке Врангель. В связи с этим энергетики приняли решение увеличить количество рейдов по отключению должников во Врангеле. Ежедневно в течение нескольких недель четыре бригады будут проводить работу в данном населённом пункте. Другие пять групп будут производить отключение электроэнергии у должников из Находки, Ливадии, Южно-Морского, а также в сёлах Партизанского района. Всего до конца месяца сотрудники Находкинского отделения «Дальэнергосбыта» совместно с представителями сетевой компании планируют обесточить жильё 1,5 тысячи должников. Свыше 800 из них могут остаться без электроэнергии уже на следующей неделе.

В мае все должники, вошедшие в список на отключение, получили предупреждение об имеющейся задолженности. Напомним, благодаря изменениям, внесённым в ПП РФ № 354, с января этого года упрощена процедура уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было предупреждать дважды об отключении электроэнергии, то теперь достаточно единожды поместить информацию об имеющейся задолженности и планируемом ограничении в счёте на оплату электроэнергии, после чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.

Данные изменения в законодательстве позволили значительно активизировать работу Находкинского отделения «Дальэнергосбыта» по отключению должников. Так, за пять месяцев этого года энергетики приостановили подачу энергоресурса в дома и квартиры более 3 тысяч потребителей, чей долг превысил два норматива. Суммарная задолженность данных граждан составила 73 млн рублей. После введения ограничительных санкций они оплатили свыше 5 млн рублей.

Компания: ПАО "ДЭК"
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