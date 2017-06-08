В Лабинском филиале Кубаньэнерго реконструирована химлаборатория

Современное состояние и тенденции развития композиции
8 июня 2017, 10:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети филиала (группа «Россети») реконструирована и модернизирована химлаборатория предприятия. Обновленная лаборатория отвечает всем современным требованиям и стандартам.
Сейчас химлаборатория располагается в здании, в котором имеется химкомната для проведения аналитических и химических анализов дистиллированной воды, сернокислого электролита и трансформаторного масла.
Для выполнения электроиспытаний трансформаторного масла оборудована электрическая комната, установлены блоки управления микроклиматом.
– Приобретено специальное оборудование, которое расширяет спектр ее возможностей. Теперь в лаборатории мы можем проводить все необходимые электроиспытания и химические анализы, – отмечает директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.
Для химлаборатории приобретено современное оборудование: установка, определяющая диэлектрические потери в трансформаторном масле;, кондуктометр для определения жесткости воды, эксперт PH-метр для определения кислот и щелочей, фотометр КФК-3 «ЗОМЗ» определяющий оптическую плотность электролита и другое.
Реконструкция химической лаборатории проведена в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».