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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Лабинском филиале Кубаньэнерго реконструирована химлаборатория

В Лабинском филиале Кубаньэнерго реконструирована химлаборатория

8 июня 2017, 10:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети филиала (группа «Россети») реконструирована и модернизирована химлаборатория предприятия. Обновленная лаборатория отвечает всем современным требованиям и стандартам.

Сейчас химлаборатория располагается в здании, в котором имеется химкомната для проведения аналитических и химических анализов дистиллированной воды, сернокислого электролита и трансформаторного масла.

Для выполнения электроиспытаний трансформаторного масла оборудована электрическая комната, установлены блоки управления микроклиматом.
– Приобретено специальное оборудование, которое расширяет спектр ее возможностей. Теперь в лаборатории мы можем проводить все необходимые электроиспытания и химические анализы, – отмечает директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.

Для химлаборатории приобретено современное оборудование: установка, определяющая диэлектрические потери в трансформаторном масле;, кондуктометр для определения жесткости воды, эксперт PH-метр для определения кислот и щелочей, фотометр КФК-3 «ЗОМЗ» определяющий оптическую плотность электролита и другое.

Реконструкция химической лаборатории проведена в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго».

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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