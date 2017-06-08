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Отраслевые новости: Россия

Денис Мантуров в составе российской делегации принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

Денис Мантуров в составе российской делегации принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

9 июня 2017, 16:27
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Сегодня, 9 июня 2017 года, в Астане состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, членами которой являются Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. На заседании выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе саммита ШОС обсуждались текущие вопросы деятельности Международной организации, решение о предоставлении государствам-наблюдателям - Индии и Пакистану статуса полноправных членов организации, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.

По итогам саммита принят пакет документов, в частности Астанинская декларация, где отражены консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию организации и согласованы оценки по ключевым международным проблемам, Конвенция о противодействии экстремизму, Заявление глав государств – членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму и другие решения. Кроме того, на саммите утверждено членство Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества.

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