 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Электродвигатели "Русэлпрома" погружены на ледокол "Сибирь"

Электродвигатели Русэлпрома погружены на ледокол Сибирь

9 июня 2017, 14:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСЭЛПРОМ

Обсудить на форуме

238 просмотров

«Русэлпром» принимает участие в поставке оборудования для всех трех кораблей проекта 22220 класса ЛК-60Я. В прошлом году электрические машины были установлены на «Арктику» - головной ледокол проекта. Он уже спущен на воду и находится в процессе строительства. Второй атомный ледокол, «Сибирь», еще на стапеле, его строит «Балтийский завод – Судостроение». За ними последует «Урал».

Для системы электродвижения кораблей проекта 22220 был специально разработан инновационный комплект электрооборудования (два генератора с системами управления возбуждением и три гребных электродвигателя), который не уступает мировым аналогам по эксплуатационным и массово-габаритным характеристикам. Кроме того, в рамках проекта предприятия концерна «Русэлпром» поставляют электродвигатели для вспомогательных судовых механизмов.

При проектировании электрических машин для ледокола к оборудованию были предъявлены самые высокие требования.  В числе основных – надежность и минимизация текущих эксплуатационных расходов на весь срок службы. Высокая перегрузочная способность ГЭД позволит обеспечить бесперебойное функционирование ледокола в условиях меняющейся ледовой обстановки. Каждый из ГЭД обладает мощностью в 20 МВт (что сопоставимо с 27 000 лошадиных сил) и весит около 300 тонн.

Производство электрических машин для серии ледоколов стало толчком к масштабному переоснащению Ленинградского электромашиностроительного завода, входящего в состав концерна: от расширения подъездных путей для отгрузки крупногабаритных машин до приобретения самого крупного в России и Восточной Европе пропиточного комплекса «Монолит». По словам управляющего директора ООО «НПО «ЛЭЗ» Максима Кожина, новые технологические процессы освоены на должном уровне, производство машин для второго ледокола проекта 22220 было завершено более оперативно, приемка также прошла значительно быстрее, поскольку были учтены замечания к машинам для «Арктики». Выпуск гребных электродвигателей уже можно назвать серийным.

Все три ГЭД, два бортовых и один центральный, находятся в проектном положении на судне. «Установка гребных электродвигателей - очень важный и сложный технологический этап. Фактически это один из трех основных этапов строительства атомного ледокола, который определяет дальнейший ход работ. Следующими знаковыми событиями станут установка реактора и погрузка паротурбинной установки», - отметил руководитель проекта 22220 Сергей Черногубовский.

Компания: Русэлпром

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!