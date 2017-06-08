На реализацию программы инновационного развития Белгородэнерго направит 97 млн рублей

В 2017 году на реализацию Программы инновационного развития филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» направит 97 млн рублей. Доля современного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области будет увеличена за счет внедрения отечественного оборудования и технологий.



Вблизи магистральной автодороги Белгород – Павловск в этом году появятся две комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащенные зарядной станцией для электромобилей и системой контроля нагрузки трансформатора. Конструктив такой КТП позволяет заряжать электромобили и одновременно осуществлять электроснабжение потребителей.



На объектах реконструкции и нового строительства планируется установить порядка 120 энергоэффективных трансформаторов напряжением 6-10/0,4 кВ с классом энергопотребления ниже среднего.



На смену анкерным железобетонным приходят стальные прочные и износостойкие многогранные опоры 0,4 кВ. В микрорайонах ИЖС и на объектах реконструкции будет установлено более 50 запатентованных ПАО «МРСК Центра» опор нового поколения. Их конструктивные особенности позволяют значительно увеличить скорость монтажа, снизить логистические расходы на строительство и технологическое присоединение к сетям. Кроме того, в районах с плотной жилой застройкой особенно востребованы такие качества, как компактность, пожаробезопасность и вандалоустойчивость.



Начато разработка программы автоматизации сетей 6-10 кВ с применением вакуумных реклоузеров 10 кВ. Суть проекта — в секционировании протяженных линий с мгновенным резервированием поврежденных участков. Тринадцать интеллектуальных коммутационных аппаратов будут установлены на девяти наиболее разветвленных ВЛ. В случае повреждения отключится не вся линия, а лишь небольшой участок. Остальные потребители будут в течение нескольких секунд перезапитаны по резервным схемам. Это повысит надежность электроснабжения десятков промышленных и социальных объектов и более 20 тысяч населения в Белгородском, Корочанском и Яковлевском районах области. Количество нарушений в электроснабжении сократится в 2-3 раза, индекс средней продолжительности отключений — в 3-4 раза, трудовых ресурсов на поиск повреждения — в 2 раза. Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы.



Все перечисленные технологии входят в реестр инновационных и энергоэффективных технических решений ПАО «МРСК Центра» и запланированы к внедрению при реализации новых проектов по строительству и реконструкции сетей.