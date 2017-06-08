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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с Днём России!

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет всех с Днём России!

9 июня 2017, 15:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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Дорогие друзья!

Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет всех  с главным государственным праздником нашей Родины - Днем России!

Этот день является символом нашей независимости, напоминает нам о мощи России, её величии и многовековой истории.  Судьба России – зависит от каждого из нас, от нашего патриотизма и совместного созидательного труда.

Надеемся, что мы все вместе внесём посильный вклад в развитие нашего общего Отечества.

От всей души желаем всем успехов во всех начинаниях и удачи в добрых делах на благо России. 

Всем здоровья, счастья, благополучия и хорошей погоды!

Коллектив Народного предприятия «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

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Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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