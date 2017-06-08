ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с Днём России!

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 15:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Дорогие друзья!
Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет всех с главным государственным праздником нашей Родины - Днем России!
Этот день является символом нашей независимости, напоминает нам о мощи России, её величии и многовековой истории. Судьба России – зависит от каждого из нас, от нашего патриотизма и совместного созидательного труда.
Надеемся, что мы все вместе внесём посильный вклад в развитие нашего общего Отечества.
От всей души желаем всем успехов во всех начинаниях и удачи в добрых делах на благо России.
Всем здоровья, счастья, благополучия и хорошей погоды!
Коллектив Народного предприятия «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»