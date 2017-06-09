Прибыль ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по МСФО за 3 месяца 2017 года превысила 4 млрд рублей

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
МРСК Центра и Приволжья опубликовала неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 3 месяца 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Согласно отчетности прибыль сетевой компании за отчетный период составила 4 189 млн. рублей, что на 191,6 % больше значений 1 квартала 2016 года. Увеличение прибыли обусловлено ростом выручки от передачи электроэнергии и снижением операционных расходов.
Также в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 14,7% (на 2 951,2 млн рублей) выросла выручка МРСК Центра и Приволжья, составив по итогам квартала 2017 года 23 088,5 млн рублей.
Согласно отчетности операционные расходы компании за 3 месяца 2017 года уменьшились по сравнению с 1 кварталом 2016 года на 383,5 млн рублей и составили 17 390,6 млн рублей. EBITDA увеличилась на 91,9%, и составила 7 519,5 млн руб.
Совокупные активы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.03.2017 - 84 609 млн рублей (в т.ч.: внеоборотные активы - 62 768,6 млн рублей, оборотные активы – 21 840,5 млн рублей).
С консолидированной промежуточной финансовой отчетностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 3 месяца 2017 года можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_info/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/fin-otchetnost-msfo-mrsk-tsentra-i-privolzhya/.