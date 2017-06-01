РУСАЛ инвестировал более $1,5 млн в собственный выпуск спецтехники

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 15:36
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ
ОК РУСАЛ выпустил сотую обрабатывающую машину собственной сборки для алюминиевых заводов. Инвестиции в собственное производство спецтехники превысили 1,5 млн долларов, что включает в себя создание 219 новых рабочих мест.
Инжинирингово-строительный дивизион (ИСД) РУСАЛа с 2012 года, помимо ремонта и сервисного обслуживания технологического оборудования, проектирует и выпускает спецтехнику для заводов компании. Цель проекта - производство высокоэффективных машин, механизация ручного труда при выполнении технологических операций по обработке электролизеров на алюминиевых заводах РУСАЛа. В настоящий момент насчитывается уже 19 разных моделей спецтехники.
Торжественную церемонию выезда 100-й обрабатывающей машины, которая состоялась в красноярском филиале «РУС-Инжиниринга» (подразделение ИСД), посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
«Убежден, что по целому ряду изделий вы освоите серийный выпуск и будете выходить на открытые рынки, конкурировать с мировыми лидерами. Ни у кого уже не вызывает сомнения технический уровень и качество выпускаемой техники. Вы создали самые современные производственные мощности, обеспечили конструкторские разработки и даете заказ другим красноярским предприятиям», - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
«Сегодня Инжинирингово-строительный дивизион производит обрабатывающую технику с учётом потребностей заводов РУСАЛа. Более того, машины нашей сборки оснащены уникальными подвесками ведущих колес и электронным управлением двигателем, а для улучшения экологических показателей в конструкциях машин используются каталитические нейтрализаторы газов», - отметил директор по инжинирингово-строительному бизнесу РУСАЛа Алексей Баранцев.
Обрабатывающая техника, созданная красноярским филиалом ИСД, эксплуатируются на Красноярском алюминиевом заводе, а также на предприятиях РУСАЛа в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.