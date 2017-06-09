Развивающиеся страны растут заразительно

Рост семи крупнейших развивающихся экономик мира (EM7) — Китая, Индии, Бразилии, России, Мексики, Индонезии и Турции — позитивно сказывается на других формирующихся рынках, хотя степень их воздействия существенно ниже, чем у стран G7, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ). Лидером влияния среди стран EM7 является Китай, экономика России оказывает воздействие преимущественно на соседние страны Восточной Европы и Средней Азии.



На развивающиеся страны пришлось более четверти мирового производства и более половины роста производства в 2010-2015 годах — тогда как в 1990-е годы эти доли не превышали 1/10 и 1/5. При этом 80% производства развивающихся стран обеспечили страны EM7. Возрастающее значение развивающихся стран совпало с их ускоренной интеграцией в мировую торговую и финансовую систему. Страны EM7 тесно интегрированы с другими развивающимися и формирующимися рынками (особенно соседними), что позволяет им оказывать значительное трансграничное влияние, отмечают в ВБ.



Для анализа масштабов этого влияния исследователи использовали байесовскую векторную авторегрессионную модель (модель динамики временных рядов, в которой их текущие значения зависят от прошлых показателей). Согласно их выводам, рост на 1 процентный пункт (п. п.) в странах EM7 окажет устойчивое влияние на другие формирующиеся экономики, причем наибольший эффект будет заметен в среднесрочной перспективе. Одномоментное влияние вызовет рост на 0,3 п. п., за три года кумулятивный рост составит 0,9 п. п. В то же время влияние этих процессов на страны G7 оказалось в среднем умеренным или статистически незначимым — отчасти благодаря тому, что повышение цен на нефть, способствующее росту в странах EM7, оказывало негативное влияние на развитые экономики, зависящие от нефтяного импорта. В целом средневзвешенный рост мирового ВВП в ответ на рост в странах "малой семерки" составил 0,6 п. п. в течение трех лет.



При этом влияние экономических процессов в странах EM7 на другие страны по-прежнему в несколько раз меньше, чем у развитых стран. На долю стран "большой семерки" приходится почти половина мирового ВВП, то есть в два раза больше, чем у стран EM7, а на балансе банков стран G7 в конце 2014 года находилось более половины глобальных банковских активов и обязательств. Кроме того, на долю G7 пришлась треть прямых иностранных инвестиций и почти половина мировых портфельных инвестиций, так что экономические шоки в развитых экономиках оказывают более сильный и быстрый эффект, чем аналогичные процессы в развивающихся странах, констатировали в ВБ. Так, рост на 1 п. п. в странах G7 вызовет рост на развивающихся и формирующихся рынках примерно на 0,5 п. п. больший (а в масштабах всего мира — на 1,4 п. п. больший), чем аналогичный рост в странах "малой семерки".



Среди последних наибольшее влияние — у экономики Китая. Рост в КНР, объем экономики которой в четыре раза больше, чем у ближайшего "преследователя" — Бразилии, способен вызвать рост на 0,5 п. п. на развивающихся и формирующихся рынках, тогда как аналогичный рост в России и Индии приведет к росту только на 0,2-0,3 п. п. При этом влияние РФ сильнее всего сказывалось на соседних европейских и среднеазиатских странах. Влияние остальных стран "малой семерки" оказалось крайне малым или статистически незначимым.



Региональное экономическое влияние России подтверждается и другими исследователями. Согласно прогнозу Focus Economics для стран СНГ, восстановление экономики в РФ окажет позитивное воздействие на регион, особенно за счет денежных переводов трудовых мигрантов и инвестиций, ускорив совокупные темпы роста до 1,5% в 2017-м и до 2% в 2018 году.



Источник: Коммерсант.

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