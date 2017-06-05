Самые длинные подводные кабели будут проложены в Северной Америке

Первый из двух самых длинных подводных силовых кабелей прибыл на атлантическое побережье Канады на борту кабелеукладочного судна Skagerrak. Эти кабели, изготовленные и доставленные в рамках проекта Maritime Link компании Emera, имеют длину 170 км каждый и общий вес 5500 тонн - два кабеля весят больше, чем Эйфелева башня.

Первый кабель был изготовлен в г. Халден, Норвегия, а второй кабель, который будет доставлен на место прокладки в середине мая, был произведён в г. Фуццу (Futtsu), Япония. Прибытие судна Skagerrak, принадлежащего поставщику кабелей - компании Nexans, означает начало процесса прокладки подводных кабелей. В ближайшее время команда высококвалифицированных специалистов компании Nexans произведёт подготовительные работы для прокладки первой линии через пролив Кабота (Cabot Strait) между провинцией Новая Шотландия (Nova Scotia) и островом Ньюфаундленд (Newfoundland).

На протяжении более чем трёх лет во время всех этапов процесса производства, тестирования и транспортировки каждого кабеля специалисты группы Marine Team компании Emera Newfoundlend & Labrador осуществляли мониторинг и контроль всех работ для обеспечения надлежащего качества. Проект Maritime Link планируется завершить в текущем году. Для того чтобы оба подводных кабеля были изготовлены в одно и тоже время, компания Nexans задействовала сразу два производственных предприятия. Кабель, изготовленный в г. Фуццу в Японии, был погружён на гигантскую баржу в начале апреля и затем перегружен на грузовое судно для отправки в длительное путешествие до пролива Кабота, где он будет ожидать начала прокладки. Судну, перевозящему второй подводный кабель из Японии, потребуется приблизительно шесть недель для того, чтобы доставить кабель до порта Сидней, провинция Новая Шотландия. Судно пройдёт через Тихий океан, Панамский канал и затем вдоль восточного побережья. По прибытии (в середине мая) кабель будет перегружен на борт кабелеукладчика Skagerrak после того, как будет проложен первый кабель. Прокладку и монтаж обоих подводных кабелей планируется закончить в конце лета 2017 года.

Проект Maritime Link является частью крупномасштабной стратегии, направленной на удовлетворение растущего спроса на возобновляемую энергию в этом регионе. Проект обеспечит передачу чистой, возобновляемой и надёжной электроэнергии от острова Ньюфаундленд и полуострова Лабрадор к провинции Новая Шотландия. Линия Maritime Link для передачи 500 МВт высокого напряжения постоянного тока будет состоять из двух подводных кабелей протяжённостью 170 км каждый, проложенных через пролив Кабота, почти 50 км наземного участка в Новой Шотландии и более 300 км наземных кабелей на острове Ньюфаундленд.