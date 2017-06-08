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Новости компаний

"Сарансккабель" продолжает расширение сбытовой сети

Сарансккабель продолжает расширение сбытовой сети

9 июня 2017, 17:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ

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Приоритетной целью сбытовой политики ООО «Сарансккабель» является расширение географии присутствия в регионах и сбытовой сети в целом. Учитывая потенциал социально-экономического развития Дальнего Востока, рост инвестиций в регион в рамках реализации госпрограммы, руководством предприятия было принято решение об открытии Дальневосточного филиала ООО «Сарансккабель».

Открытие филиала в Хабаровске - значимый шаг в региональном развитии предприятия. Дальний Восток стал уже пятым по счету федеральным округом нашего присутствия.  Наряду с основным сбытовым подразделением в Саранске успешно функционируют филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, а в Новосибирске в дополнение к офису продаж размещен склад продукции предприятия.

Контакты Дальневосточного филиала:
Тел.: +7 (421) 278-81-10  доб. 901-905
Адрес: г.Хабаровск, ул.Тургенева, 46

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"
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