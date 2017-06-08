"Сарансккабель" продолжает расширение сбытовой сети

Современное состояние и тенденции развития композиции
9 июня 2017, 17:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Приоритетной целью сбытовой политики ООО «Сарансккабель» является расширение географии присутствия в регионах и сбытовой сети в целом. Учитывая потенциал социально-экономического развития Дальнего Востока, рост инвестиций в регион в рамках реализации госпрограммы, руководством предприятия было принято решение об открытии Дальневосточного филиала ООО «Сарансккабель».
Открытие филиала в Хабаровске - значимый шаг в региональном развитии предприятия. Дальний Восток стал уже пятым по счету федеральным округом нашего присутствия. Наряду с основным сбытовым подразделением в Саранске успешно функционируют филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, а в Новосибирске в дополнение к офису продаж размещен склад продукции предприятия.
Контакты Дальневосточного филиала:
Тел.: +7 (421) 278-81-10 доб. 901-905
Адрес: г.Хабаровск, ул.Тургенева, 46